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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:12:00+03:00
2025-04-26T12:12:00+03:00
2025-04-26T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия группировки более 230 военнослужащих и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Каменка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки