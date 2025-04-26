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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 26.04.2025 (обновлено: 12:27 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vsu--2013562019.html
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:12:00+03:00
2025-04-26T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
каменка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия группировки более 230 военнослужащих и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Каменка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия группировки более 230 военнослужащих и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаКаменкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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