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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:12:00+03:00

2025-04-26T12:12:00+03:00

2025-04-26T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял в зоне действия группировки более 230 военнослужащих и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность