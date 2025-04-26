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ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:11:00+03:00

2025-04-26T12:11:00+03:00

2025-04-26T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность