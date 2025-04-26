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ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:11:00+03:00
2025-04-26T12:11:00+03:00
2025-04-26T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" за сутки