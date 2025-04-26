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Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vstrecha-2013596734.html
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2025
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским
Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:40:00+03:00
2025-04-26T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
лондон
дональд трамп
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор прошел "очень продуктивно". "Президент Трамп и Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позже", - заявил директор по коммуникациям Стивен Чун, его слова приводит пресс-пул Белого дома. Ранее Зеленский заявил, что "многое успел обсудить" с Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. Газета Washington Post в среду сообщала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html
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сша, украина, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Лондон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским

Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским в Риме

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор прошел "очень продуктивно".
"Президент Трамп и Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позже", - заявил директор по коммуникациям Стивен Чун, его слова приводит пресс-пул Белого дома.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
Вчера, 14:51
Ранее Зеленский заявил, что "многое успел обсудить" с Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу.
Газета Washington Post в среду сообщала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от союзников
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЛондонДональд ТрампВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский ФранцискВ мире
 
 
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