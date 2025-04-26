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Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2025
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским
Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:40:00+03:00
2025-04-26T16:40:00+03:00
2025-04-26T16:40:00+03:00
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дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор прошел "очень продуктивно". "Президент Трамп и Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позже", - заявил директор по коммуникациям Стивен Чун, его слова приводит пресс-пул Белого дома. Ранее Зеленский заявил, что "многое успел обсудить" с Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. Газета Washington Post в среду сообщала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским
Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с Зеленским в Риме