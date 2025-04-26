https://ria.ru/20250426/vstrecha-2013585210.html
Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник
Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:56:00+03:00
2025-04-26T14:56:00+03:00
2025-04-26T15:06:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник."Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу, но пока конкретной даты нет", - сообщил собеседник агентства.Он также добавил, что глава ЕК во второй половине для в субботу встретится в Риме с Владимиром Зеленским. "Да, такая встреча планируется", - подтвердил он.Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе заявила журналистам, что глава ЕК до сих пор не имеет каких-либо подтвержденных планов по встречам с Дональдом Трампом, однако воспользуется возможностью контакта с ним в Риме.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013446423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, еврокомиссия, дональд трамп
В мире, США, Еврокомиссия, Дональд Трамп
Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник
Трамп и глава Еврокомиссии договорились провести встречу в ближайшее время