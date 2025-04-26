https://ria.ru/20250426/vstrecha-2013585210.html

Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник

Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 26.04.2025

Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время, сообщил источник

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:56:00+03:00

2025-04-26T14:56:00+03:00

2025-04-26T15:06:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник."Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу, но пока конкретной даты нет", - сообщил собеседник агентства.Он также добавил, что глава ЕК во второй половине для в субботу встретится в Риме с Владимиром Зеленским. "Да, такая встреча планируется", - подтвердил он.Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе заявила журналистам, что глава ЕК до сих пор не имеет каких-либо подтвержденных планов по встречам с Дональдом Трампом, однако воспользуется возможностью контакта с ним в Риме.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013446423.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, еврокомиссия, дональд трамп