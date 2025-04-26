https://ria.ru/20250426/vstrecha-2013536110.html

На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа

На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025

На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным показала, что Москва и Вашингтона готовят почву для равноправного... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T02:39:00+03:00

2025-04-26T02:39:00+03:00

2025-04-26T02:39:00+03:00

украина

сша

россия

стив уиткофф

владимир путин

чей боуз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:26:3090:1764_1920x0_80_0_0_f2d1a5552ee155d7df5902f09bd7d1ac.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным показала, что Москва и Вашингтона готовят почву для равноправного сотрудничества, не ограничивающегося только Украиной, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Это тот большой вопрос, который многие не видят. Украина важна, но Россия и США готовят почву для того, чтобы стать равноправными партнерами во многих сферах в мире", — написал он.По мнению эксперта, в контексте этой встречи и перезагрузки российско-американских отношений вопрос Украины — второстепенный."Это все не только про Украину", — резюмировал Боуз.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. По ее итогам помощник президента Юрий Ушаков заявил, что визит носил конструктивный и полезный характер, стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Переговоры также позволили дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013307315.html

https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009219005.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин, чей боуз