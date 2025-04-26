На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
Журналист Боуз: Россия и США обсуждают сотрудничество, а не просто Украину
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным показала, что Москва и Вашингтона готовят почву для равноправного сотрудничества, не ограничивающегося только Украиной, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
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"Это тот большой вопрос, который многие не видят. Украина важна, но Россия и США готовят почву для того, чтобы стать равноправными партнерами во многих сферах в мире", — написал он.
По мнению эксперта, в контексте этой встречи и перезагрузки российско-американских отношений вопрос Украины — второстепенный.
"Это все не только про Украину", — резюмировал Боуз.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. По ее итогам помощник президента Юрий Ушаков заявил, что визит носил конструктивный и полезный характер, стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Переговоры также позволили дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам.
Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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