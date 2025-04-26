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На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025
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02:39 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vstrecha-2013536110.html
На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025
На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным показала, что Москва и Вашингтона готовят почву для равноправного... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:39:00+03:00
2025-04-26T02:39:00+03:00
украина
сша
россия
стив уиткофф
владимир путин
чей боуз
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным показала, что Москва и Вашингтона готовят почву для равноправного сотрудничества, не ограничивающегося только Украиной, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Это тот большой вопрос, который многие не видят. Украина важна, но Россия и США готовят почву для того, чтобы стать равноправными партнерами во многих сферах в мире", — написал он.По мнению эксперта, в контексте этой встречи и перезагрузки российско-американских отношений вопрос Украины — второстепенный."Это все не только про Украину", — резюмировал Боуз.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. По ее итогам помощник президента Юрий Ушаков заявил, что визит носил конструктивный и полезный характер, стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Переговоры также позволили дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013307315.html
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украина, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин, чей боуз
Украина, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Чей Боуз
На Западе неожиданно отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа

Журналист Боуз: Россия и США обсуждают сотрудничество, а не просто Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным показала, что Москва и Вашингтона готовят почву для равноправного сотрудничества, не ограничивающегося только Украиной, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«
"Это тот большой вопрос, который многие не видят. Украина важна, но Россия и США готовят почву для того, чтобы стать равноправными партнерами во многих сферах в мире", — написал он.
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По мнению эксперта, в контексте этой встречи и перезагрузки российско-американских отношений вопрос Украины — второстепенный.
"Это все не только про Украину", — резюмировал Боуз.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. По ее итогам помощник президента Юрий Ушаков заявил, что визит носил конструктивный и полезный характер, стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Переговоры также позволили дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам.
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Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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