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Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде - РИА Новости, 26.04.2025
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03:13 26.04.2025 (обновлено: 03:27 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vrach-2013537163.html
Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде
Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде - РИА Новости, 26.04.2025
Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде
Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:13:00+03:00
2025-04-26T03:27:00+03:00
общество
зарема тен
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
питание
вода
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Теплая вода, 35-40 градусов Цельсия, улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику кишечника, а также снижает вязкость крови. Теплая вода рекомендована при простуде, она смягчает горло и выводит мокроту", — сказала Тен. В свою очередь, польза холодной воды, 4-15 градусов Цельсия, заключается в том, что она способна быстро охладить тело при перегреве, но это может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20 процентов, добавила медик. &quot;Горячая вода — от 50 до 60 градусов Цельсия. В Китае считается, что горячая вода &quot;балансирует энергию Ян&quot; и нейтрализует патогены. Отчасти это правда, научно доказано, что горячая вода уничтожает бактерии в ЖКТ&quot;, — отметила собеседница агентства.Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями, предупредила Тен.
https://ria.ru/20250401/voda-2008538220.html
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общество, зарема тен, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, питание, вода
Общество, Зарема Тен, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье, Питание, Вода
Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде

Врач Тен: теплая вода улучшает пищеварение и выводит мокроту при простуде

© Fotolia / raddmilla Вода
Вода - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Fotolia / raddmilla
Вода . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Теплая вода, 35-40 градусов Цельсия, улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику кишечника, а также снижает вязкость крови. Теплая вода рекомендована при простуде, она смягчает горло и выводит мокроту", — сказала Тен.
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В свою очередь, польза холодной воды, 4-15 градусов Цельсия, заключается в том, что она способна быстро охладить тело при перегреве, но это может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20 процентов, добавила медик.
«

"Горячая вода — от 50 до 60 градусов Цельсия. В Китае считается, что горячая вода "балансирует энергию Ян" и нейтрализует патогены. Отчасти это правда, научно доказано, что горячая вода уничтожает бактерии в ЖКТ", — отметила собеседница агентства.

Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями, предупредила Тен.
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ОбществоЗарема ТенМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеПитаниеВода
 
 
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