https://ria.ru/20250426/vrach-2013537163.html

Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде

Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде - РИА Новости, 26.04.2025

Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде

Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:13:00+03:00

2025-04-26T03:13:00+03:00

2025-04-26T03:27:00+03:00

общество

зарема тен

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье

питание

вода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90260/06/902600619_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_c2ecee8527993e76bbbeed8dff55b871.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Теплая вода, 35-40 градусов Цельсия, улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику кишечника, а также снижает вязкость крови. Теплая вода рекомендована при простуде, она смягчает горло и выводит мокроту", — сказала Тен. В свою очередь, польза холодной воды, 4-15 градусов Цельсия, заключается в том, что она способна быстро охладить тело при перегреве, но это может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20 процентов, добавила медик. "Горячая вода — от 50 до 60 градусов Цельсия. В Китае считается, что горячая вода "балансирует энергию Ян" и нейтрализует патогены. Отчасти это правда, научно доказано, что горячая вода уничтожает бактерии в ЖКТ", — отметила собеседница агентства.Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями, предупредила Тен.

https://ria.ru/20250401/voda-2008538220.html

https://ria.ru/20250421/vrach-2012433594.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, зарема тен, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, питание, вода