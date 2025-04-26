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Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.04.2025
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:13:00+03:00
2025-04-26T00:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Всего выпущено 19 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрелов были ранены три мирных жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
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в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили по территории ДНР 19 боеприпасов за сутки