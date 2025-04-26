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Россиян предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 26.04.2025
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01:30 26.04.2025 (обновлено: 09:27 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vilfand-2013532708.html
Россиян предупредили о резком похолодании
Россиян предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 26.04.2025
Россиян предупредили о резком похолодании
Почти на всей европейской части России на выходных ожидается похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:30:00+03:00
2025-04-26T09:27:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
весна
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Почти на всей европейской части России на выходных ожидается похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С субботы значительное понижение температуры, воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории", — сказал собеседник агентства.По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в Центральной России температуры ночью будут от нуля до плюс пяти градусов, днем — от пяти до десяти.&quot;В воскресенье дальнейшее понижение температуры приведет к тому, что в Москве ночью будет около нуля, по области — до минус трех, днем — от трех до восьми градусов. &lt;...&gt; Небольшой дождь, небольшой мокрый снег и усиление ветра&quot;, — добавил Вильфанд.При этом метеоролог уточнил, что в понедельник ночью заморозки на европейской части России будут уже повсеместно, включая столицу, — прогнозируется от минус одного до минус трех градусов, в Подмосковье — до минус пяти.Он пояснил, что в воскресенье и понедельник погода будет соответствовать концу марта, температура опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.
https://ria.ru/20250422/vilfand-2012636049.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода, весна
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода, Весна
Россиян предупредили о резком похолодании

Вильфанд: на выходных в европейской части России ожидается резкое похолодание

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАпрельский холод
Апрельский холод - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Почти на всей европейской части России на выходных ожидается похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"С субботы значительное понижение температуры, воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории", — сказал собеседник агентства.
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По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в Центральной России температуры ночью будут от нуля до плюс пяти градусов, днем — от пяти до десяти.
«

"В воскресенье дальнейшее понижение температуры приведет к тому, что в Москве ночью будет около нуля, по области — до минус трех, днем — от трех до восьми градусов. <...> Небольшой дождь, небольшой мокрый снег и усиление ветра", — добавил Вильфанд.

При этом метеоролог уточнил, что в понедельник ночью заморозки на европейской части России будут уже повсеместно, включая столицу, — прогнозируется от минус одного до минус трех градусов, в Подмосковье — до минус пяти.
Он пояснил, что в воскресенье и понедельник погода будет соответствовать концу марта, температура опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоман ВильфандГидрометцентрПогодаВесна
 
 
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