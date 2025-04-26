https://ria.ru/20250426/vertolet-2013560849.html

В Польше заявили, что российский вертолет нарушил их воздушное пространство

В Польше заявили, что российский вертолет нарушил их воздушное пространство - РИА Новости, 26.04.2025

В Польше заявили, что российский вертолет нарушил их воздушное пространство

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны, при этом никаких доказательств... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:01:00+03:00

2025-04-26T12:01:00+03:00

2025-04-26T12:03:00+03:00

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ВАРШАВА, 26 апр - РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны, при этом никаких доказательств этому не приводится. "Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море", - заявило командование в соцсети X. МО РФ неоднократно заявляет, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ВС Польши утверждает, что полет вертолета наблюдался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Польши и гражданскими системами. "Дежурные силы и средства ПВО оставались в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", - заявили в командовании, утверждая, что "характер инцидента" якобы "свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность" систем ПВО Польши, однако никаких аргументов в пользу своих доводов или доказательств не привели.

https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html

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