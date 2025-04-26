https://ria.ru/20250426/vecherinki-2013424868.html
"Ломают позвоночник и бросают": шокирующая правда о вечеринках шейхов
"Ломают позвоночник и бросают": шокирующая правда о вечеринках шейхов - РИА Новости, 26.04.2025
"Ломают позвоночник и бросают": шокирующая правда о вечеринках шейхов
Роскошные фото в соцсетях, дорогие машины, небоскребы Дубая и хэштег #дубайнаш — за этим глянцевым фасадом скрывается настоящий кошмар. Сотни молодых девушек... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:30:00+03:00
2025-04-26T08:30:00+03:00
2025-04-26T08:30:00+03:00
в мире
дубай
оаэ
африка
мария ковальчук (модель)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991514060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_808d35d6266176e770571b98d79b20ef.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роскошные фото в соцсетях, дорогие машины, небоскребы Дубая и хэштег #дубайнаш — за этим глянцевым фасадом скрывается настоящий кошмар. Сотни молодых девушек ежегодно отправляются в ОАЭ за "легкими деньгами" и возвращаются с травмами, которые не заживают никогда. Что такое печально известные вечеринки Porta Potty, от которых содрогнутся даже видавшие виды? Как шейхи заманивают жертв со всего мира? И почему некоторые из них не возвращаются домой никогда?Ловушка для моделейВербовка происходит через соцсети и "модельные агентства". Сообщения с предложениями "отдохнуть на яхте" или "посетить закрытую вечеринку для элиты" приходят в директ моделям и инфлюенсерам. Особым спросом пользуются девушки из бедных регионов Африки, Латинской Америки и стран СНГ — они соглашаются на меньшие гонорары и часто не имеют средств для юридической защиты."Рекрутеры" обещают конфиденциальность, анонимность и солидное вознаграждение. Впервые эта схема получила широкую огласку в 2021 году, когда российский видеограф Алекс Концов был приговорен к тюремному сроку за съемку обнаженных девушек на балконе в Dubai Marina. Однако индустрия процветала задолго до этого скандала.Porta Potty: непотребство, ставшее развлечениемСамое жуткое в этой истории даже не факт существования эскорта, а то, что происходит на закрытых вечеринках шейхов, получивших название "Porta Potty" (дословно — "переносной туалет"). Название говорит само за себя.По сообщениям African Insider, эти "мероприятия" проводятся как минимум с 2016 года. Что там происходит? Девушек заставляют:Шейхи, по словам очевидцев, "очень богаты, ненавидят своих жен и готовы платить любые деньги за удовлетворение своих сумасшедших фетишей". Пресыщенность жизнью породила чудовищный аппетит к садизму.Истории выжившихАнонимная модель из Нигерии рассказала, что ее заставили участвовать в насильственных действиях с 20 представителями дубайской элиты за один раз. "На меня испражнялись очень много раз, и я искренне не понимаю, почему шейхам это доставляет удовольствие", — призналась она.Российская эскортница под именем Лера отмечает, что девушки выступают для шейхов чем-то вроде "аниматоров". Она также подтверждает, что многие клиенты предпочитают несовершеннолетних и отказываются использовать средства индивидуальной защиты.Но самая шокирующая история — украинской модели Марии Ковальчук. После празднования своего дня рождения "в компании шейхов" девушка пропала на восемь дней. Последнее, что она успела сделать — позвонить маме и сообщить, что ее куда-то везут двое незнакомых мужчин. Через неделю Марию нашли на обочине дороги с переломанными руками, ногами и позвоночником. По одной из версий, ее выбросили с балкона многоэтажного дома.Цена изломанной судьбыПосле таких "вечеринок" не каждая девушка выживает. Те, кто остается в живых, часто оказываются с непоправимыми физическими травмами — от выбитых зубов и сломанных костей до внутренних повреждений. И это лишь видимая часть айсберга.Психологические последствия не менее разрушительны. Пережившие подобное получают комплекс психических расстройств, который психологи сравнивают с состоянием жертв природных катастроф. "После подобного опыта люди становятся 'коллекционерами' ментальных диагнозов, а в "лучшем" случае уходят из реальности в мир радужных единорогов в своей голове", — объясняют специалисты.Прейскурант на унижениеЗа что же девушки готовы терпеть такое? Суммы варьируются в зависимости от происхождения "модели":Иногда вместо денег предлагают дорогие сумки или украшения. Но не все получают обещанное. Многие жертвы остаются ни с чем — их просто выбрасывают на улицу после "использования".Масштабы трагедииТочной статистики по числу жертв Porta Potty не существует — и это не случайно. С 2016 года, когда начались первые организованные приглашения на эти "мероприятия", до 2025 года индустрия выросла в несколько раз. По оценкам экспертов, ежегодно сотни девушек отправляются в ОАЭ с надеждой на легкие деньги, но лишь немногие возвращаются без травм — физических и психологических.Известно, что в 2015 году суд Дубая признал виновными 28 участников секс-вечеринки на яхте, отправив некоторых в тюрьму. Но этот показательный процесс оказался исключением, а не правилом. Правда о масштабах трагедии скрывается за договорами о неразглашении, которые девушки вынуждены подписывать, и прямыми угрозами.Жуткий парадокс: за десять лет популярность "вечеринок" только выросла, а число случаев насилия увеличилось в геометрической прогрессии. При этом общественность узнает лишь о единичных случаях — как с Марией Ковальчук — и только когда ситуация выходит из-под контроля настолько, что ее невозможно скрыть.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дубай, оаэ, африка, мария ковальчук (модель), снг
В мире, Дубай, ОАЭ, Африка, Мария Ковальчук (модель), СНГ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роскошные фото в соцсетях, дорогие машины, небоскребы Дубая и хэштег #дубайнаш — за этим глянцевым фасадом скрывается настоящий кошмар. Сотни молодых девушек ежегодно отправляются в ОАЭ за "легкими деньгами" и возвращаются с травмами, которые не заживают никогда. Что такое печально известные вечеринки Porta Potty, от которых содрогнутся даже видавшие виды? Как шейхи заманивают жертв со всего мира? И почему некоторые из них не возвращаются домой никогда?
Вербовка происходит через соцсети и "модельные агентства". Сообщения с предложениями "отдохнуть на яхте" или "посетить закрытую вечеринку для элиты" приходят в директ моделям и инфлюенсерам. Особым спросом пользуются девушки из бедных регионов Африки, Латинской Америки и стран СНГ — они соглашаются на меньшие гонорары и часто не имеют средств для юридической защиты.
"Рекрутеры" обещают конфиденциальность, анонимность и солидное вознаграждение. Впервые эта схема получила широкую огласку в 2021 году, когда российский видеограф Алекс Концов был приговорен к тюремному сроку за съемку обнаженных девушек на балконе в Dubai Marina. Однако индустрия процветала задолго до этого скандала.
Porta Potty: непотребство, ставшее развлечением
Самое жуткое в этой истории даже не факт существования эскорта, а то, что происходит на закрытых вечеринках шейхов, получивших название "Porta Potty" (дословно — "переносной туалет"). Название говорит само за себя.
По сообщениям African Insider
, эти "мероприятия" проводятся как минимум с 2016 года. Что там происходит? Девушек заставляют:
- Подвергаться унижениям, связанным с человеческими экскрементами
- Вступать в связь с животными, включая верблюдов и ослов
- Терпеть физические увечья — от выбитых зубов до переломов конечностей
Шейхи, по словам очевидцев, "очень богаты, ненавидят своих жен и готовы платить любые деньги за удовлетворение своих сумасшедших фетишей". Пресыщенность жизнью породила чудовищный аппетит к садизму.
Анонимная модель из Нигерии рассказала, что ее заставили участвовать в насильственных действиях с 20 представителями дубайской элиты за один раз. "На меня испражнялись очень много раз, и я искренне не понимаю, почему шейхам это доставляет удовольствие", — призналась она.
Российская эскортница под именем Лера отмечает, что девушки выступают для шейхов чем-то вроде "аниматоров". Она также подтверждает, что многие клиенты предпочитают несовершеннолетних и отказываются использовать средства индивидуальной защиты.
Но самая шокирующая история — украинской модели Марии Ковальчук. После празднования своего дня рождения "в компании шейхов" девушка пропала на восемь дней. Последнее, что она успела сделать — позвонить маме и сообщить, что ее куда-то везут двое незнакомых мужчин. Через неделю Марию нашли на обочине дороги с переломанными руками, ногами и позвоночником. По одной из версий, ее выбросили с балкона многоэтажного дома.
После таких "вечеринок" не каждая девушка выживает. Те, кто остается в живых, часто оказываются с непоправимыми физическими травмами — от выбитых зубов и сломанных костей до внутренних повреждений. И это лишь видимая часть айсберга.
Психологические последствия не менее разрушительны. Пережившие подобное получают комплекс психических расстройств, который психологи сравнивают с состоянием жертв природных катастроф. "После подобного опыта люди становятся 'коллекционерами' ментальных диагнозов, а в "лучшем" случае уходят из реальности в мир радужных единорогов в своей голове", — объясняют специалисты.
За что же девушки готовы терпеть такое? Суммы варьируются в зависимости от происхождения "модели":
- Девушки из Африки — около 40 тысяч долларов (3 млн рублей) за два дня
- Девушки из СНГ — около 50 тысяч долларов (4 млн рублей)
- Европейки и американки — до миллиона долларов (84 млн рублей)
Иногда вместо денег предлагают дорогие сумки или украшения. Но не все получают обещанное. Многие жертвы остаются ни с чем — их просто выбрасывают на улицу после "использования".
Точной статистики по числу жертв Porta Potty не существует — и это не случайно. С 2016 года, когда начались первые организованные приглашения на эти "мероприятия", до 2025 года индустрия выросла в несколько раз. По оценкам экспертов, ежегодно сотни девушек отправляются в ОАЭ с надеждой на легкие деньги, но лишь немногие возвращаются без травм — физических и психологических.
Известно, что в 2015 году суд Дубая признал виновными 28 участников секс-вечеринки на яхте, отправив некоторых в тюрьму. Но этот показательный процесс оказался исключением, а не правилом. Правда о масштабах трагедии скрывается за договорами о неразглашении, которые девушки вынуждены подписывать, и прямыми угрозами.
Жуткий парадокс: за десять лет популярность "вечеринок" только выросла, а число случаев насилия увеличилось в геометрической прогрессии. При этом общественность узнает лишь о единичных случаях — как с Марией Ковальчук — и только когда ситуация выходит из-под контроля настолько, что ее невозможно скрыть.