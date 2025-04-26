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Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно

Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно - РИА Новости, 26.04.2025

Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно

Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T06:57:00+03:00

2025-04-26T06:57:00+03:00

2025-04-26T12:19:00+03:00

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости.В районе площади Святого Петра и прилегающей к собору обширной территории оборудованы несколько пунктов пропуска. У каждого из них еще в 5.30 по местному времени собрались по несколько сотен человек. На соседних улицах продолжается движение в направлении собор.Перед колоннадой базилики, где оборудована будет площадка для фотожурналистов, образовалась приличная очередь из репортеров. Допуск внутрь разрешается только обладателям постоянной аккредитации при Святом престоле.Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу в 11 мск.

ватикан

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск