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Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно - РИА Новости, 26.04.2025
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно
Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T06:57:00+03:00
2025-04-26T06:57:00+03:00
2025-04-26T12:19:00+03:00
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости.В районе площади Святого Петра и прилегающей к собору обширной территории оборудованы несколько пунктов пропуска. У каждого из них еще в 5.30 по местному времени собрались по несколько сотен человек. На соседних улицах продолжается движение в направлении собор.Перед колоннадой базилики, где оборудована будет площадка для фотожурналистов, образовалась приличная очередь из репортеров. Допуск внутрь разрешается только обладателям постоянной аккредитации при Святом престоле.Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу в 11 мск.
ватикан
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно
Первые верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще рано утром
ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости.
В районе площади Святого Петра и прилегающей к собору обширной территории оборудованы несколько пунктов пропуска. У каждого из них еще в 5.30 по местному времени собрались по несколько сотен человек. На соседних улицах продолжается движение в направлении собор.
Перед колоннадой базилики, где оборудована будет площадка для фотожурналистов, образовалась приличная очередь из репортеров. Допуск внутрь разрешается только обладателям постоянной аккредитации при Святом престоле.
Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу в 11 мск.