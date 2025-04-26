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Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно - РИА Новости, 26.04.2025
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06:57 26.04.2025 (обновлено: 12:19 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/utrom-2013543092.html
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно - РИА Новости, 26.04.2025
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно
Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T06:57:00+03:00
2025-04-26T12:19:00+03:00
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости.В районе площади Святого Петра и прилегающей к собору обширной территории оборудованы несколько пунктов пропуска. У каждого из них еще в 5.30 по местному времени собрались по несколько сотен человек. На соседних улицах продолжается движение в направлении собор.Перед колоннадой базилики, где оборудована будет площадка для фотожурналистов, образовалась приличная очередь из репортеров. Допуск внутрь разрешается только обладателям постоянной аккредитации при Святом престоле.Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу в 11 мск.
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно

Первые верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще рано утром

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкПохороны папы римского Франциска
Похороны папы римского Франциска - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Логунов
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Похороны папы римского Франциска
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости.
В районе площади Святого Петра и прилегающей к собору обширной территории оборудованы несколько пунктов пропуска. У каждого из них еще в 5.30 по местному времени собрались по несколько сотен человек. На соседних улицах продолжается движение в направлении собор.
Перед колоннадой базилики, где оборудована будет площадка для фотожурналистов, образовалась приличная очередь из репортеров. Допуск внутрь разрешается только обладателям постоянной аккредитации при Святом престоле.
Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу в 11 мск.
 
ВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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