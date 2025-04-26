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Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.04.2025 (обновлено: 05:23 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/unichtozhili-2013540434.html
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 26.04.2025
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:07:00+03:00
2025-04-26T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, В мире
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский штурмовик Су-25
Российский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский штурмовик Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25В мире
 
 
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