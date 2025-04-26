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Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 26.04.2025

Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:07:00+03:00

2025-04-26T05:07:00+03:00

2025-04-26T05:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, в мире