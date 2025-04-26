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Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом для Киева - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013633143.html
Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом для Киева
Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом для Киева - РИА Новости, 26.04.2025
Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом для Киева
Многие западные СМИ обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина о полном освобождении Курской области: одни издания указывают на провал планов Киева... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:48:00+03:00
2025-04-26T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
владимир путин
валерий герасимов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Многие западные СМИ обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина о полном освобождении Курской области: одни издания указывают на провал планов Киева удерживать эту территорию "в качестве предмета для торга", другие считают, что таким образом было устранено одно из затруднений, мешающих ходу переговоров по урегулированию конфликта. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона. "Путин объявил о победе в Курской области", - с таким заголовком вышла британская газета Telegraph. "Российская армия заявила, что украинские войска были изгнаны из региона", - пишет издание. Европейское издание газеты Politico пишет о "полном освобождении" региона, цитируя начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Газета New York Times полагает, что освобождение Курской области может "устранить одно из ключевых затруднений", мешающих мирным переговорам. Как напоминает издание, военные аналитики с самого начала украинского вторжения расходились во мнениях относительно "мудрости" этой попытки "гамбита". По мнению Berliner Zeitung, контроль над территориями в Курской области был важен для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять их на территории Донбасса. Газета процитировала слова президента России Владимира Путина о том, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась. Изначально в Киеве рассчитывали, что смогут претендовать на обмен Курской области на другие территории, "однако Москва провела черту, заявив, что не будет участвовать ни в каких переговорах по этому вопросу", пишет New York Times. Как указывает издание, "в Кремле заявляли, что единственный исход для этой территории будет заключаться в победе российских сил" над ВСУ. Киев пытался использовать вторжение в Курскую область, "чтобы отвлечь внимание Москвы" в Донбассе, однако "России всё равно удалось продвинуться" на этом направлении, констатирует New York Post. Британская Financial Times отмечает, что Россия "вытеснила" украинские войска из Курской области. "Цель Зеленского по удержанию этой территории в качестве предмета для торга провалилась", - пишет газета. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
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курская область
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курская область, россия, киев, владимир путин, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом для Киева

Zeitung: освобождение Курской области устранило препятствие для переговоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Многие западные СМИ обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина о полном освобождении Курской области: одни издания указывают на провал планов Киева удерживать эту территорию "в качестве предмета для торга", другие считают, что таким образом было устранено одно из затруднений, мешающих ходу переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
12 марта, 12:43
«
"Путин объявил о победе в Курской области", - с таким заголовком вышла британская газета Telegraph. "Российская армия заявила, что украинские войска были изгнаны из региона", - пишет издание.
Европейское издание газеты Politico пишет о "полном освобождении" региона, цитируя начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Газета New York Times полагает, что освобождение Курской области может "устранить одно из ключевых затруднений", мешающих мирным переговорам. Как напоминает издание, военные аналитики с самого начала украинского вторжения расходились во мнениях относительно "мудрости" этой попытки "гамбита".
По мнению Berliner Zeitung, контроль над территориями в Курской области был важен для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять их на территории Донбасса. Газета процитировала слова президента России Владимира Путина о том, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Вчера, 13:45
Изначально в Киеве рассчитывали, что смогут претендовать на обмен Курской области на другие территории, "однако Москва провела черту, заявив, что не будет участвовать ни в каких переговорах по этому вопросу", пишет New York Times. Как указывает издание, "в Кремле заявляли, что единственный исход для этой территории будет заключаться в победе российских сил" над ВСУ.
Киев пытался использовать вторжение в Курскую область, "чтобы отвлечь внимание Москвы" в Донбассе, однако "России всё равно удалось продвинуться" на этом направлении, констатирует New York Post.
Британская Financial Times отмечает, что Россия "вытеснила" украинские войска из Курской области. "Цель Зеленского по удержанию этой территории в качестве предмета для торга провалилась", - пишет газета.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области
Вчера, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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