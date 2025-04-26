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Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013628117.html
Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева
Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева - РИА Новости, 26.04.2025
Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева
Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у него нет козырей на переговорах, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:47:00+03:00
2025-04-26T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
айдын сезер
валерий герасимов
владимир путин
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СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у него нет козырей на переговорах, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил в субботу президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Сезер отметил, что Киев осуществил нападение на Курскую область при поддержке Запада и в первую очередь Лондона, чтобы иметь козырь для переговоров в будущем. "Благодаря прекращению оккупации Курской области у Зеленского отняли последний шанс для переговоров. Данное развитие ситуации окажет важнейшее влияние на уже идущие переговоры и возможные переговоры в будущем. У Зеленского больше нет за столом переговоров нарратива, которым он будет влиять на Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах", - сказал Сезер РИА Новости. "Полагаю, в ближайшее время мы станем свидетелями позитивных результатов усилий Трампа по достижению мира на Украине", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
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в мире, айдын сезер, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Айдын Сезер, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева

Экс-торгпред Турции Сезер: освобождение Курской области означает поражение Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у него нет козырей на переговорах, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил в субботу президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Сезер отметил, что Киев осуществил нападение на Курскую область при поддержке Запада и в первую очередь Лондона, чтобы иметь козырь для переговоров в будущем. "Благодаря прекращению оккупации Курской области у Зеленского отняли последний шанс для переговоров. Данное развитие ситуации окажет важнейшее влияние на уже идущие переговоры и возможные переговоры в будущем. У Зеленского больше нет за столом переговоров нарратива, которым он будет влиять на Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах", - сказал Сезер РИА Новости.
«
"Полагаю, в ближайшее время мы станем свидетелями позитивных результатов усилий Трампа по достижению мира на Украине", - добавил эксперт.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАйдын СезерВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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