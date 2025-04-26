Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева
Экс-торгпред Турции Сезер: освобождение Курской области означает поражение Киева
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у него нет козырей на переговорах, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил в субботу президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Сезер отметил, что Киев осуществил нападение на Курскую область при поддержке Запада и в первую очередь Лондона, чтобы иметь козырь для переговоров в будущем. "Благодаря прекращению оккупации Курской области у Зеленского отняли последний шанс для переговоров. Данное развитие ситуации окажет важнейшее влияние на уже идущие переговоры и возможные переговоры в будущем. У Зеленского больше нет за столом переговоров нарратива, которым он будет влиять на Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах", - сказал Сезер РИА Новости.
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"Полагаю, в ближайшее время мы станем свидетелями позитивных результатов усилий Трампа по достижению мира на Украине", - добавил эксперт.
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