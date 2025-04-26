https://ria.ru/20250426/ukraina-2013628117.html

Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева

Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева - РИА Новости, 26.04.2025

Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева

Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у него нет козырей на переговорах, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:47:00+03:00

2025-04-26T21:47:00+03:00

2025-04-26T21:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

айдын сезер

валерий герасимов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779450_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_2d33fcb3838e1d20e72876a0940dcb84.jpg

СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у него нет козырей на переговорах, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил в субботу президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Сезер отметил, что Киев осуществил нападение на Курскую область при поддержке Запада и в первую очередь Лондона, чтобы иметь козырь для переговоров в будущем. "Благодаря прекращению оккупации Курской области у Зеленского отняли последний шанс для переговоров. Данное развитие ситуации окажет важнейшее влияние на уже идущие переговоры и возможные переговоры в будущем. У Зеленского больше нет за столом переговоров нарратива, которым он будет влиять на Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах", - сказал Сезер РИА Новости. "Полагаю, в ближайшее время мы станем свидетелями позитивных результатов усилий Трампа по достижению мира на Украине", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, айдын сезер, валерий герасимов, владимир путин