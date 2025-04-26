https://ria.ru/20250426/ukraina-2013627384.html
ВСУ удерживают 52 жителей Курской области, заявила Москалькова
ВСУ удерживают 52 жителей Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ удерживают 52 жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина до сих пор удерживает 52 жителей Курской области, это нарушает международные нормы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:41:00+03:00
2025-04-26T21:41:00+03:00
2025-04-26T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина до сих пор удерживает 52 жителей Курской области, это нарушает международные нормы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале."До сих пор 52 жителя (Курской. — Прим. ред.) области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности", — написала она.Москалькова поздравила российских военных и жителей региона с освобождением от ВСУ."Мы скорбим по всем погибшим, по разрушенным селам и храмам. Наше сердце с теми, кто лишился своего крова, родных, близких и друзей. <...> Наш долг — сделать все, чтобы жизнь курян стала еще краше. Вечная память всем, кто отдал жизнь на священной земле", — подчеркнула омбудсмен.Ранее в субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 76 550 боевиков.
https://ria.ru/20250426/smi-2013617219.html
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украина, курская область, россия, татьяна москалькова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Полное освобождение Курской области
ВСУ удерживают 52 жителей Курской области, заявила Москалькова
Москалькова: Украина удерживает 52 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Украина до сих пор удерживает 52 жителей Курской области, это нарушает международные нормы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале
.
"До сих пор 52 жителя (Курской. — Прим. ред.) области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности", — написала она.
Москалькова
поздравила российских военных и жителей региона с освобождением от ВСУ.
"Мы скорбим по всем погибшим, по разрушенным селам и храмам. Наше сердце с теми, кто лишился своего крова, родных, близких и друзей. <...> Наш долг — сделать все, чтобы жизнь курян стала еще краше. Вечная память всем, кто отдал жизнь на священной земле", — подчеркнула омбудсмен.
Ранее в субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области
от украинских войск.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 76 550 боевиков.