СМИ раскрыли причину сбоя в работе онлайн-сервисов на Украине
"Экономическая правда": масштабный сбой на Украине вызван перебоями со светом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сбой в работе украинских онлайн-сервисов вызван перебоями с электроснабжением в дата-центре облачного провайдера De Novo, обслуживающего ресурсы, сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на комментарий директора по маркетингу компании-провайдера Дмитрия Бахмацкого.
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"Утром 26 апреля в "Дие", "Новой почте" и терминалах банков зафиксирован технический сбой из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся (размещены - ред.) эти сервисы", - говорится в материале на сайте "Экономической правды".
Как уточнили в издании, проблемы возникли при переходе на резервные источники питания во время отключения электроэнергии. Бахмацкий заверил журналистов, что речи о хакерской атаке не идет.
В субботу утром украинские СМИ сообщили, что в работе платежных систем Apple и Google Pay, а также в работе государственного приложения "Дия" и приложении логистической компании "Новая почта" произошел масштабный сбой. Также сообщалось о сбое в работе терминалов в метро Киева.
Депутат Верховной рады Александр Федиенко, комментируя ситуацию, заявил, что сбой в работе онлайн-сервисов на Украине вызван проблемами на крупном инфраструктурном объекте, обслуживающем отрасль. Как сообщил украинский телеканал "Общественное", сбой вызван ошибкой во время обновления крупного центра обработки данных.