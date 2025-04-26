https://ria.ru/20250426/ukraina-2013564780.html

СМИ раскрыли причину сбоя в работе онлайн-сервисов на Украине

СМИ раскрыли причину сбоя в работе онлайн-сервисов на Украине - РИА Новости, 26.04.2025

СМИ раскрыли причину сбоя в работе онлайн-сервисов на Украине

Сбой в работе украинских онлайн-сервисов вызван перебоями с электроснабжением в дата-центре облачного провайдера De Novo, обслуживающего ресурсы, сообщило... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:35:00+03:00

2025-04-26T12:35:00+03:00

2025-04-26T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сбой в работе украинских онлайн-сервисов вызван перебоями с электроснабжением в дата-центре облачного провайдера De Novo, обслуживающего ресурсы, сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на комментарий директора по маркетингу компании-провайдера Дмитрия Бахмацкого. "Утром 26 апреля в "Дие", "Новой почте" и терминалах банков зафиксирован технический сбой из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся (размещены - ред.) эти сервисы", - говорится в материале на сайте "Экономической правды". Как уточнили в издании, проблемы возникли при переходе на резервные источники питания во время отключения электроэнергии. Бахмацкий заверил журналистов, что речи о хакерской атаке не идет. В субботу утром украинские СМИ сообщили, что в работе платежных систем Apple и Google Pay, а также в работе государственного приложения "Дия" и приложении логистической компании "Новая почта" произошел масштабный сбой. Также сообщалось о сбое в работе терминалов в метро Киева. Депутат Верховной рады Александр Федиенко, комментируя ситуацию, заявил, что сбой в работе онлайн-сервисов на Украине вызван проблемами на крупном инфраструктурном объекте, обслуживающем отрасль. Как сообщил украинский телеканал "Общественное", сбой вызван ошибкой во время обновления крупного центра обработки данных.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003904512.html

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киев, украина, в мире, верховная рада украины