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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.04.2025
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Кировоградской,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:04:00+03:00
2025-04-26T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться по областям с 00.08 по мск с Полтавской области. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 21.13 по мск 25.05. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили тревогу в 11 регионах