https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны

"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны - РИА Новости, 26.04.2025

"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны

Переговоры по Украине подходят к завершающему этапу. Судьба главного конфликта в Европе может решиться буквально в ближайшие несколько дней. И что бы ни... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:01:00+03:00

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Переговоры по Украине подходят к завершающему этапу. Судьба главного конфликта в Европе может решиться буквально в ближайшие несколько дней. И что бы ни произошло в этот короткий промежуток времени, противостояние совершенно точно не будет прежним.Дональд Трамп делает все, чтобы перевернуть эту страницу, — как минимум для США. Лично для американского президента ситуация практически беспроигрышная. Любой исход переговоров будет для него удачным. Конечно, более предпочтительным вариантом для него станет мирное соглашение: оно, по сути, будет приниматься пакетом со сделкой по украинским недрам. И вот это соглашение как раз таки — главный стимул продолжать пытаться принудить Зеленского признать реальность.Что это дает Трампу? Для него это станет первой важной победой после переизбрания. И это особенно важно с учетом того, что на других фронтах — в переговорах с Ираном, противостоянии с Китаем и торговых войнах со всем миром — похвастать результатами пока довольно трудно. Заодно и его амбиции по поводу Нобелевской премии мира получат весомое обоснование: бонус приятный, но этот фактор для него на самом деле не так важен.Зато куда большую роль эти обстоятельства приобретают на внутреннем американском политическом рынке. Добившись мира на Украине (и заполучив ее ресурсы), Трамп сможет надолго развязать руки. Нынешний конфликт в его риторике — война Джо Байдена. Война, которая велась неумело, не должна была состояться, но была щедро оплачена деньгами из кармана американских налогоплательщиков, в большинстве своем практически безвозмездно переданных украинцам. Нет, конечно, часть помощи выделялась в виде кредитов, но будем честны: возвращение этих кредитов американцы увидели бы крайне нескоро. И это в лучшем для них случае.Трамп же теперь может получить возможность утверждать, что он не только положил конец войне, но и сделал это, не потратив ни единого доллара. Напротив, за это он получил недра второй по размеру страны в Европе. В сухом остатке: Байден спустил бюджетные миллиарды на заведомо убыточную затею, а Трамп не только вернул, но и приумножил эти миллиарды для американцев.И все бы хорошо, вот только Киев все делает для того, чтобы этот вариант не был реализован. Сначала ВСУ действуют так, словно никаких договоренностей об отказе от ударов по энергоструктуре нет, затем Киев делает все для срыва пасхального перемирия. А вчера был убит заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик — ровно в день визита Уиткоффа в Москву.Но некоторые выходки Киева адресованы лично Трампу.Сперва Зеленский приезжает в Вашингтон и срывает подписание сделки, которое считалось делом уже решенным. Проходит почти два месяца, условия соглашения по недрам становятся еще хуже, зато сторонам удается продвинуться на переговорном треке по конфликту. И вот на этой неделе — перед фактически решающим визитом в Лондон — Зеленский снова делает все, чтобы дипломатия провалилась: заявляет, что Украина никогда не откажется от Крыма, а киевская делегация, которая едет в Британию, имеет полномочия договориться только о прекращении огня и ни о чем больше.И Трампу подобное хамство, повторенное дважды, ожидаемо не понравилось.Именно поэтому в своем интервью журналу Time он устраивает Украине попросту публичную порку."Конфликт начался, когда они (украинские власти. — Прим. ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он бы вообще не начался", — заявляет американский президент. Иными словами: вина за случившееся лежит на Украине.Для нас это, само собой, не новость, да и причина этого была далеко не единственной, но вот представить себе еще полгода назад, что кто-то на Западе признает, кто Киев зря пытается изображать из себя жертву, было невозможно. И это, конечно, большая победа российской дипломатии.Но на этом Трамп не останавливается. Он уже озвучивает информацию, которая была в утечках, публиковавшихся в СМИ: Крым останется в составе России. По сути, это и есть уже официальное признание российского суверенитета над полуостровом. Еще до завершения переговоров. Однако и это не все."Я не думаю, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО", — добавляет американский лидер.За одно интервью он от щедрот своих отсыпал три подзатыльника Зеленскому.В Киеве попытались ответить, но заявление украинского МИД, где утверждается, что о признании их территорий российскими не может быть и речи и что ни у кого нет права вето на присоединение Украины к каким-либо альянсам и союзам, попросту выглядит смешно.Трампу не нужно дозволение Зеленского для признания Крыма российским. А уж отказать в присоединении к НАТО украинцам может вообще кто угодно. И — вот здесь точно можно не сомневаться — у США совершенно точно есть право вето в этом вопросе.Так что блеск и нищета криворожских дипломатов в данной ситуации действительно смотрятся комично. На их фоне даже заявления Кличко, который отметил, что Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий, выглядят образцом здравомыслия.И это очень грустная новость для украинцев. Вот только многие из них, судя по всему, едва ли это понимают."Мой сын Дмитрий погиб девять месяцев назад, защищая Украину. Крым всегда будет нашим, и мы никогда его не отдадим", — приводит британская The Times слова матери одного из украинских солдат.Что ж, Зеленский делает все, чтобы и таких Дмитриев, и таких матерей на Украине стало как можно больше.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html

https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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