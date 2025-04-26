https://ria.ru/20250426/udobreniya-2013584276.html

Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля

Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля - РИА Новости, 26.04.2025

Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля

Россия в феврале экспортировала в Евросоюз удобрений на 178,8 миллиона евро - это максимум с июля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:54:00+03:00

2025-04-26T14:54:00+03:00

2025-04-26T14:54:00+03:00

экономика

россия

румыния

польша

евростат

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия в феврале экспортировала в Евросоюз удобрений на 178,8 миллиона евро - это максимум с июля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. За месяц поставки выросли на 8,4%. При этом доля российских компаний в импорте Евросоюза удобрений вновь превысила четверть, составив 26,2%. В физическом выражении продажи российских компаний на европейский рынок увеличились примерно на 1% - до 505 тысяч тонн. Главным покупателем удобрений из России остается Польша, которая при этом за месяц немного снизила импорт - на 1%, до 68,2 миллиона евро. В то же время покупки Румынии, наоборот, подскочили в 4,6 раза - до максимальных с августа 2022 года 31,2 миллиона евро. Покупки Германии выросли почти на 10%, составив 21,2 миллиона евро. Сильнее всего помимо Румынии импорт российских удобрений в феврале нарастили Словения - в 5,8 раза, до 5,6 миллиона евро, а также Нидерланды - сразу вдвое, до наибольшего значения с мая 2023 года в 10,7 миллиона евро. При этом самый значительный спад зафиксировала Греция - почти в 19 раз, до 108 тысяч евро. Россия осталась главным поставщиком удобрений в Евросоюз. На втором месте был Египет (127 миллионов евро), тройку лидеров замыкало Марокко (54,5 миллиона евро).

https://ria.ru/20240922/udobreniya-1974063549.html

https://ria.ru/20240819/evrosoyuz-1967182132.html

россия

румыния

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, румыния, польша, евростат