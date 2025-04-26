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Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля - РИА Новости, 26.04.2025
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14:54 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/udobreniya-2013584276.html
Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля
Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля - РИА Новости, 26.04.2025
Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля
Россия в феврале экспортировала в Евросоюз удобрений на 178,8 миллиона евро - это максимум с июля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:54:00+03:00
2025-04-26T14:54:00+03:00
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россия
румыния
польша
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия в феврале экспортировала в Евросоюз удобрений на 178,8 миллиона евро - это максимум с июля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. За месяц поставки выросли на 8,4%. При этом доля российских компаний в импорте Евросоюза удобрений вновь превысила четверть, составив 26,2%. В физическом выражении продажи российских компаний на европейский рынок увеличились примерно на 1% - до 505 тысяч тонн. Главным покупателем удобрений из России остается Польша, которая при этом за месяц немного снизила импорт - на 1%, до 68,2 миллиона евро. В то же время покупки Румынии, наоборот, подскочили в 4,6 раза - до максимальных с августа 2022 года 31,2 миллиона евро. Покупки Германии выросли почти на 10%, составив 21,2 миллиона евро. Сильнее всего помимо Румынии импорт российских удобрений в феврале нарастили Словения - в 5,8 раза, до 5,6 миллиона евро, а также Нидерланды - сразу вдвое, до наибольшего значения с мая 2023 года в 10,7 миллиона евро. При этом самый значительный спад зафиксировала Греция - почти в 19 раз, до 108 тысяч евро. Россия осталась главным поставщиком удобрений в Евросоюз. На втором месте был Египет (127 миллионов евро), тройку лидеров замыкало Марокко (54,5 миллиона евро).
https://ria.ru/20240922/udobreniya-1974063549.html
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экономика, россия, румыния, польша, евростат
Экономика, Россия, Румыния, Польша, Евростат
Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля

Евростат: Россия в феврале экспортировала в ЕС удобрений на 178,8 миллиона евро

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкМашина с мешками удобрения
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / И. Носов
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Машина с мешками удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия в феврале экспортировала в Евросоюз удобрений на 178,8 миллиона евро - это максимум с июля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
За месяц поставки выросли на 8,4%. При этом доля российских компаний в импорте Евросоюза удобрений вновь превысила четверть, составив 26,2%.
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В физическом выражении продажи российских компаний на европейский рынок увеличились примерно на 1% - до 505 тысяч тонн.
Главным покупателем удобрений из России остается Польша, которая при этом за месяц немного снизила импорт - на 1%, до 68,2 миллиона евро. В то же время покупки Румынии, наоборот, подскочили в 4,6 раза - до максимальных с августа 2022 года 31,2 миллиона евро. Покупки Германии выросли почти на 10%, составив 21,2 миллиона евро.
Сильнее всего помимо Румынии импорт российских удобрений в феврале нарастили Словения - в 5,8 раза, до 5,6 миллиона евро, а также Нидерланды - сразу вдвое, до наибольшего значения с мая 2023 года в 10,7 миллиона евро. При этом самый значительный спад зафиксировала Греция - почти в 19 раз, до 108 тысяч евро.
Россия осталась главным поставщиком удобрений в Евросоюз. На втором месте был Египет (127 миллионов евро), тройку лидеров замыкало Марокко (54,5 миллиона евро).
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