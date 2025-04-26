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ВС России нанесли удары по артиллерии ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удары по артиллерии ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России нанесли удары по артиллерии ВСУ в Запорожской области
Расчёты ударных БПЛА 291-го полка 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли серию точечных ударов по артиллерии, огневым точкам и позициям РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:03:00+03:00
2025-04-26T10:03:00+03:00
2025-04-26T10:04:00+03:00
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ТОКМАК, 26 апр - РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА 291-го полка 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли серию точечных ударов по артиллерии, огневым точкам и позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Нашими расчётами ударных БПЛА была нанесена серия точечных ударов по противнику. В результате умелых и слаженных действий расчетов были уничтожены артиллерийское орудие, несколько огневых точек, поражены позиции и сорвана доставка боеприпасов", - рассказал "Вохан".
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россия, работино, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Безопасность
ВС России нанесли удары по артиллерии ВСУ в Запорожской области
Расчеты БПЛА ВС РФ нанесли удары по артиллерии ВСУ в Запорожской области