https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html

Хуситы заявили о ранении российских моряков при ударе США по порту в Йемене

Хуситы заявили о ранении российских моряков при ударе США по порту в Йемене - РИА Новости, 26.04.2025

Хуситы заявили о ранении российских моряков при ударе США по порту в Йемене

Трое российских моряков получили ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса на западе Йемена, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в правительстве... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:23:00+03:00

2025-04-26T19:23:00+03:00

2025-04-26T22:56:00+03:00

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ДОХА, 26 апр — РИА Новости. Трое российских моряков получили ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса на западе Йемена, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в правительстве движения "Ансар Алла" Джамаль Амир в соцсети Х."Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести. Эти моряки — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин", — сказал он.Уточняется, что россиян подобрала служба береговой охраны Йемена, их направили на лечение в больницы."США продолжают хаотические бомбардировки, заявляя, что они якобы попадают по военным целям, а на самом деле бомбят все, что связано с экономикой, которая служит народу Йемена, и это является грубым нарушением всех международных законов, запрещающих нанесение ударов по экономическим объектам", — подчеркнул Амир.Вечером 15 марта Центральное командование Штатов объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, объясняя свои действия помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250426/ataka-2013569707.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, йемен, сана, ансар алла, израиль