https://ria.ru/20250426/udar-2013540579.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:09:00+03:00

2025-04-26T05:09:00+03:00

2025-04-26T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин."Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на Белгородском направлении. Подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Яблоновка, Юнаковка и Петрушево Сумской области", — сказал собеседник агентства. Потери ВСУ составили более 60 человек, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Как сообщали в Минобороны в пятницу, российские войска нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково и Чернацкое в Сумской области.Всего ВСУ потеряли в боях в курском приграничье более 75 870 военнослужащих, 412 танков и несколько тысяч единиц другой военной техники.

https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, сумская область, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)