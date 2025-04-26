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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 26.04.2025 (обновлено: 09:08 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/udar-2013540579.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:09:00+03:00
2025-04-26T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
сумская область
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин."Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на Белгородском направлении. Подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Яблоновка, Юнаковка и Петрушево Сумской области", — сказал собеседник агентства. Потери ВСУ составили более 60 человек, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Как сообщали в Минобороны в пятницу, российские войска нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково и Чернацкое в Сумской области.Всего ВСУ потеряли в боях в курском приграничье более 75 870 военнослужащих, 412 танков и несколько тысяч единиц другой военной техники.
https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, сумская область, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области

ВСУ за сутки потеряли более 60 военных в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России ведут огонь по позициям ВСУ
Военнослужащие ВС России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на Белгородском направлении. Подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Яблоновка, Юнаковка и Петрушево Сумской области", — сказал собеседник агентства.
Уничтожение пунктов размещения личного состава ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
24 апреля, 08:30
Потери ВСУ составили более 60 человек, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Как сообщали в Минобороны в пятницу, российские войска нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково и Чернацкое в Сумской области.
Всего ВСУ потеряли в боях в курском приграничье более 75 870 военнослужащих, 412 танков и несколько тысяч единиц другой военной техники.
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