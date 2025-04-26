https://ria.ru/20250426/turtsija-2013629866.html
В Турции предрекли Украине потерю всего побережья Черного моря
В Турции предрекли Украине потерю всего побережья Черного моря - РИА Новости, 26.04.2025
В Турции предрекли Украине потерю всего побережья Черного моря
Украина после освобождения Курской области от ВСУ вынуждена сесть за стол переговоров, в ином случае ей грозит потеря всего побережья Черного моря, заявил РИА... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:08:00+03:00
2025-04-26T22:08:00+03:00
2025-04-26T22:08:00+03:00
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АНТАКЬЯ (Турция), 26 апр - РИА Новости. Украина после освобождения Курской области от ВСУ вынуждена сесть за стол переговоров, в ином случае ей грозит потеря всего побережья Черного моря, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ. Начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил в субботу президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Россия устранила препятствие для будущих мирных переговоров, освободив Курскую область, а Украина потеряла преимущество. Можно констатировать, что ушло то время, когда Украина могла выдвигать какие-то новые предварительные требования для переговоров. Киев при поддержке Запада пытался выиграть время за счет захвата Курской области, но безуспешно", - сказал РИА Новости Караташ. "Украина будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса... В ином случае, если Киев будет затягивать войну, то потеряет уже побережье Черного моря", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что Европа продолжает всячески препятствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. В свою очередь генерал-лейтенант ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш заявил РИА Новости, что освобождение Курской области усилит позиции РФ на переговорах. По его словам, есть риск возобновления поставки американских вооружений Украине, в этом случае кризис затянется.
https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html
https://ria.ru/20250415/turtsija-2011318573.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, турция, черное море
В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Турция, Черное море
В Турции предрекли Украине потерю всего побережья Черного моря
Караташ: Киев может потерять побережье Черного моря, сопротивляясь переговорам
АНТАКЬЯ (Турция), 26 апр - РИА Новости. Украина после освобождения Курской области от ВСУ вынуждена сесть за стол переговоров, в ином случае ей грозит потеря всего побережья Черного моря, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
доложил в субботу президенту Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
"Россия устранила препятствие для будущих мирных переговоров, освободив Курскую область, а Украина потеряла преимущество. Можно констатировать, что ушло то время, когда Украина могла выдвигать какие-то новые предварительные требования для переговоров. Киев при поддержке Запада пытался выиграть время за счет захвата Курской области, но безуспешно", - сказал РИА Новости Караташ.
"Украина будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса... В ином случае, если Киев будет затягивать войну, то потеряет уже побережье Черного моря", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что Европа продолжает всячески препятствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.
В свою очередь генерал-лейтенант ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш заявил РИА Новости, что освобождение Курской области
усилит позиции РФ
на переговорах. По его словам, есть риск возобновления поставки американских вооружений Украине
, в этом случае кризис затянется.