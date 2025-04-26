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Турагенты в шоке: рейсы из России в Тунис вдруг сорвались за день до старта

Турагенты в шоке: рейсы из России в Тунис вдруг сорвались за день до старта - РИА Новости, 26.04.2025

Турагенты в шоке: рейсы из России в Тунис вдруг сорвались за день до старта

Долгожданные рейсы в Тунис отменили за день до старта программы — значит, минус один конкурент для летней Турции в преддверии туристического сезона. Почему... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Долгожданные рейсы в Тунис отменили за день до старта программы — значит, минус один конкурент для летней Турции в преддверии туристического сезона. Почему прямых перелетов не будет, что делать путешественникам, купившим путевки, и как попасть на еще недавно популярные у россиян курорты Северной Африки — в материале РИА Новости. Рейсы не состоятся"Там потрясающие пляжи — белый песок, отличные спа, недорогой шопинг и есть куда съездить на экскурсии", — вспоминает допандемийную поездку туристка из Челябинска Ольга Шарыга. Тунис хорошо знаком россиянам: еще несколько лет назад страна входила в пятерку самых массовых сезонных направлений вместе с Турцией и Египтом. Чартеры летали не только из столиц, но и из регионов. В этом году туроператор "Библио-Глобус" предложил путевки в Тунис на рейсах местной Express Airline. Предполагалось, что прямое авиасообщение из Санкт-Петербурга и Москвы в Хаммамет будет открыто с 26 апреля. Вылеты — ежедневно, а с 26 мая — дважды в сутки. За день до старта программы туроператор уведомил агентов об отмене рейсов в Тунис, сообщает "Турдом". "В связи с получением от авиакомпании Express Airline сообщения о невозможности предоставления услуг перевозки тур по данной заявке не может быть осуществлен", — указано в рассылке для агентов. Клиентам предлагают получить полный возврат средств либо перебронировать поездку на одно из альтернативных направлений, где есть свободные места на ближайшие даты. Это Турция, Египет, Сочи. Путешественникам для этого нужно обратиться к своему агенту. Туроператор не ответил на просьбу редакции ria.ru о комментарии. Россиян в Тунисе ждут За последние пять лет прямые рейсы в Тунис были нерегулярными, появлялись и исчезали из расписания. В итоге турпоток россиян на курорты в 2024-м сократился до 14 тысяч. Запуск рейсов в Хаммамет позволил бы увеличить это число до 160 тысяч в текущем году, отмечал в начале апреля Нежи Гуидер, представитель Министерства туризма Туниса в Москве. В республике активно готовились к встрече наших соотечественников, в гостиницах набирали русскоязычный персонал. Кроме того, власти обещали, что не будет, к примеру, проблем с обменом американской валюты старого образца на местные динары.Конкурировать трудно Составить серьезную конкуренцию самым популярным летним пляжным маршрутам Тунис вряд ли сможет, говорят эксперты. И дело не только в отсутствии прямых рейсов. По сравнению с Турцией, многие отели требуют реновации. При этом в Тунисе значительно меньше гостиниц высокого уровня. Причем большинство расположены на Джебре — далеко от Хаммамета, объясняет гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. Туристы, выбирающие отдых на этом острове, летят из России через Стамбул. Кроме того, для массового направления пляжного отдыха Тунис дороговат, отмечает Майя Котляр. Недельная поездка в качественную "четверку" с перелетом стоит 200-250 тысяч рублей на двоих, в "пятерку" — от 300 тысяч.Особенности курортов"В Тунисе наибольшим спросом пользуется пляжный отдых и посещение спа-комплексов, предлагающих оздоровительные процедуры", — рассказывает Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly. Хаммамет — с мягким белым песком, плавным спуском в воду и крупнейшим центром талассотерапии на Средиземноморье — самый популярный курорт в стране. "Здесь много гостиниц, ресторанов, магазинов, развлекательных центров", — перечисляет Котляр. Сус — центр ночной жизни со множеством недорогих отелей и клубов — особенно популярен у молодежи, отмечает Воронина. Для спокойного семейного отдыха подойдут Махдия и Монастир. Здесь развитая инфраструктура, меньше туристов, есть места с мелководьем, где будет комфортно с маленькими детьми. А для оздоровления стоит выбрать Айн-Драхам или Корбус — бальнеологические курорты с термальными источниками. Главная фишка Туниса — отличные программы спа и талассотерапии. За оздоровлением сюда приезжают, конечно, не только россияне, но и европейцы. Можно найти отели разной направленности — такие "лайтовые" санатории, объясняет Котляр. При этом услуги значительно дешевле, чем во многих странах: "В любой "трешке" можно буквально за десять долларов получить качественный массаж".Еще из плюсов — комфортная температура в летний сезон, простые правила въезда (для россиян действует безвиз на 90 дней). И если получится договориться о запуске перевозки тунисскими авиакомпаниями, которые имеют право летать над Европой, то будет и относительно быстрый перелет: всего четыре часа. Нескучный отдыхАктивным туристам здесь тоже интересно: в стране есть что посмотреть. В столице Тунисе — богатая коллекция римской мозаики в Национальном музее Бардо. Еще гости едут в Карфаген, основанный в 814 году до нашей эры и включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А также — в Сиди-бу-Саид, расположенный неподалеку городок с бело-синими домами, как на греческом Санторини. Там ремесленные магазины и художественные галереи. Можно отправиться на экскурсию в пустыню Сахару на квадроциклах или на верблюдах, где недалеко от города Матмата снимали "Звездные войны". С традициями и кухней местного населения знакомятся в берберских деревнях.

https://ria.ru/20250405/usadby-2006063831.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм-важное, туризм, маршруты - туризм, тунис (страна), достопримечательности, авиабилеты, туристы