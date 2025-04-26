В тбилисской церкви прошло отпевание Церетели
В тбилисской церкви прошло отпевание скульптора Церетели
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора Зураба Церетели
Люди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора Зураба Церетели
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Церемония отпевания скульптора Зураба Церетели прошла в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида состоялась в четверг и пятницу в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси.
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В 14.00 (13.00 мск) начнется церемония похорон. Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
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