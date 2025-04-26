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В тбилисской церкви прошло отпевание Церетели - РИА Новости, 26.04.2025
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13:16 26.04.2025 (обновлено: 13:24 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/tsereteli-2013568696.html
В тбилисской церкви прошло отпевание Церетели
В тбилисской церкви прошло отпевание Церетели - РИА Новости, 26.04.2025
В тбилисской церкви прошло отпевание Церетели
Церемония отпевания скульптора Зураба Церетели прошла в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
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2025-04-26T13:24:00+03:00
тбилиси
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умер зураб церетели
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Церемония отпевания скульптора Зураба Церетели прошла в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Гражданская панихида состоялась в четверг и пятницу в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси. В 14.00 (13.00 мск) начнется церемония похорон. Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
https://ria.ru/20250425/tsereteli-2013498173.html
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тбилиси, зураб церетели, умер зураб церетели, москва, в мире
Тбилиси, Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели, Москва, В мире
В тбилисской церкви прошло отпевание Церетели

В тбилисской церкви прошло отпевание скульптора Церетели

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора Зураба Церетели
Люди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора Зураба Церетели - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Люди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора Зураба Церетели
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Церемония отпевания скульптора Зураба Церетели прошла в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида состоялась в четверг и пятницу в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси.
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В 14.00 (13.00 мск) начнется церемония похорон. Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
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ТбилисиЗураб ЦеретелиУмер Зураб ЦеретелиМоскваВ мире
 
 
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