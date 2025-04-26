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В тбилисской церкви прощаются с Церетели - РИА Новости, 26.04.2025
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10:15 26.04.2025 (обновлено: 13:06 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/tsereteli-2013553574.html
В тбилисской церкви прощаются с Церетели
В тбилисской церкви прощаются с Церетели - РИА Новости, 26.04.2025
В тбилисской церкви прощаются с Церетели
Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:15:00+03:00
2025-04-26T13:06:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Гроб с телом Зураба Церетели увезли из музея современных искусств, где 24 и 25 апреля проходила гражданская панихида. После завершения отпевания начнется церемония похорон. Церетели будет похоронен в 14.00 (13.00 мск) в Дидубийском пантеоне рядом с его супругой Инессой Андроникашвили. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени.
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умер зураб церетели, зураб церетели, москва, тбилиси, в мире
Умер Зураб Церетели, Зураб Церетели, Москва, Тбилиси, В мире
В тбилисской церкви прощаются с Церетели

Церемония прощания с Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрощание со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси
Прощание со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Прощание со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом Зураба Церетели увезли из музея современных искусств, где 24 и 25 апреля проходила гражданская панихида. После завершения отпевания начнется церемония похорон. Церетели будет похоронен в 14.00 (13.00 мск) в Дидубийском пантеоне рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17
 
Умер Зураб ЦеретелиЗураб ЦеретелиМоскваТбилисиВ мире
 
 
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