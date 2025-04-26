В тбилисской церкви прощаются с Церетели
Церемония прощания с Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрощание со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси
Прощание со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом Зураба Церетели увезли из музея современных искусств, где 24 и 25 апреля проходила гражданская панихида. После завершения отпевания начнется церемония похорон. Церетели будет похоронен в 14.00 (13.00 мск) в Дидубийском пантеоне рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени.
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17