https://ria.ru/20250426/tsereteli--2013579182.html

В Тбилиси похоронили Церетели

В Тбилиси похоронили Церетели - РИА Новости, 26.04.2025

В Тбилиси похоронили Церетели

В Тбилиси прошла церемония похорон скульптора Зураба Церетели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:08:00+03:00

2025-04-26T14:08:00+03:00

2025-04-26T14:37:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 26 апр — РИА Новости. В Тбилиси прошла церемония похорон скульптора Зураба Церетели, передает корреспондент РИА Новости.Его захоронили в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.Память Церетели почтили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, члены правительства и парламента страны. Попрощаться с ним также пришли коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни обычных граждан.У входа в церковь был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе". Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

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