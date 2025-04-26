Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси похоронили Церетели - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:08 26.04.2025 (обновлено: 14:37 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/tsereteli--2013579182.html
В Тбилиси похоронили Церетели
В Тбилиси похоронили Церетели - РИА Новости, 26.04.2025
В Тбилиси похоронили Церетели
В Тбилиси прошла церемония похорон скульптора Зураба Церетели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:08:00+03:00
2025-04-26T14:37:00+03:00
умер зураб церетели
зураб церетели
ираклий кобахидзе
эдуард шеварднадзе
москва
грузия
тбилиси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013569185_0:90:1252:794_1920x0_80_0_0_0d551514d119be958772c181d18657a8.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — РИА Новости. В Тбилиси прошла церемония похорон скульптора Зураба Церетели, передает корреспондент РИА Новости.Его захоронили в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.Память Церетели почтили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, члены правительства и парламента страны. Попрощаться с ним также пришли коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни обычных граждан.У входа в церковь был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе". Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
москва
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013569185_104:0:1163:794_1920x0_80_0_0_b73948332d6b1febf9465c91521a43ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умер зураб церетели, зураб церетели, ираклий кобахидзе, эдуард шеварднадзе, москва, грузия, тбилиси, в мире
Умер Зураб Церетели, Зураб Церетели, Ираклий Кобахидзе, Эдуард Шеварднадзе, Москва, Грузия, Тбилиси, В мире, Культура
В Тбилиси похоронили Церетели

Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели
Люди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Люди собираются в церкви при Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где проходит отпевание скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 26 апр — РИА Новости. В Тбилиси прошла церемония похорон скульптора Зураба Церетели, передает корреспондент РИА Новости.
Его захоронили в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Память Церетели почтили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, члены правительства и парламента страны. Попрощаться с ним также пришли коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни обычных граждан.
У входа в церковь был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе".
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17
 
КультураУмер Зураб ЦеретелиЗураб ЦеретелиИраклий КобахидзеЭдуард ШеварднадзеМоскваГрузияТбилисиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала