https://ria.ru/20250426/tsereteli--2013571159.html

Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси

Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси - РИА Новости, 26.04.2025

Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси

Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:35:00+03:00

2025-04-26T13:35:00+03:00

2025-04-26T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

зураб церетели

ираклий кобахидзе

эдуард шеварднадзе

москва

грузия

умер зураб церетели

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012914625_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_7f00407d1ffe6235ecf56e8be7c84cb0.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости. Память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента. Попрощаться с художником также пришли его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан. У входа в церковь был размещен портрет Церетели, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии). Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

https://ria.ru/20250423/pushki-2013014135.html

москва

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зураб церетели, ираклий кобахидзе, эдуард шеварднадзе, москва, грузия, умер зураб церетели, тбилиси, в мире