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Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tsereteli--2013571159.html
Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси
Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси - РИА Новости, 26.04.2025
Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси
Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:35:00+03:00
2025-04-26T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
зураб церетели
ираклий кобахидзе
эдуард шеварднадзе
москва
грузия
умер зураб церетели
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости. Память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента. Попрощаться с художником также пришли его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан. У входа в церковь был размещен портрет Церетели, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии). Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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зураб церетели, ираклий кобахидзе, эдуард шеварднадзе, москва, грузия, умер зураб церетели, тбилиси, в мире
Специальная военная операция на Украине, Зураб Церетели, Ираклий Кобахидзе, Эдуард Шеварднадзе, Москва, Грузия, Умер Зураб Церетели, Тбилиси, В мире
Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси

Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из церкви в Тбилиси

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с Церетели
Церемония прощания с Церетели - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церемония прощания с Церетели. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости.
Память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента. Попрощаться с художником также пришли его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан. У входа в церковь был размещен портрет Церетели, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии).
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
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Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗураб ЦеретелиИраклий КобахидзеЭдуард ШеварднадзеМоскваГрузияУмер Зураб ЦеретелиТбилисиВ мире
 
 
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