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Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси
Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси - РИА Новости, 26.04.2025
Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси
Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:35:00+03:00
2025-04-26T13:35:00+03:00
2025-04-26T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
зураб церетели
ираклий кобахидзе
эдуард шеварднадзе
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умер зураб церетели
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из храма Божьей матери в Тбилиси, где проходило отпевание и панихида, передает корреспондент РИА Новости. Память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента. Попрощаться с художником также пришли его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан. У входа в церковь был размещен портрет Церетели, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии). Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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Гроб с телом Церетели вынесли из церкви в Тбилиси
Гроб с телом скульптора Зураба Церетели вынесли из церкви в Тбилиси