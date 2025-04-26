https://ria.ru/20250426/tsereteli--2013550931.html

Гроб с телом Церетели увезли из Тбилисского музея в храм

Гроб с телом Церетели увезли из Тбилисского музея в храм - РИА Новости, 26.04.2025

Гроб с телом Церетели увезли из Тбилисского музея в храм

Гроб с телом скульптора Зураба Церетели увезли из Тбилисского музея современных искусств, где проходила гражданская панихида, в церковь Божьей Матери, передает... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:36:00+03:00

2025-04-26T09:36:00+03:00

2025-04-26T13:21:00+03:00

умер зураб церетели

зураб церетели

в мире

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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора Зураба Церетели увезли из Тбилисского музея современных искусств, где проходила гражданская панихида, в церковь Божьей Матери, передает корреспондент РИА Новости. В храме пройдет отпевание и панихида, после чего состоятся похороны. Церетели будет похоронен в 14.00 (13.00 мск) в Дидубийском пантеоне рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

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умер зураб церетели, зураб церетели, в мире