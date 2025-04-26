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На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек - РИА Новости, 26.04.2025
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11:37 26.04.2025 (обновлено: 11:59 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек - РИА Новости, 26.04.2025
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 26.04.2025
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умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
в мире
рим
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола."На данный момент компетентные органы сообщают, что в похоронах папы Франциска принимают участие около 200 тысяч человек.С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.После церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где состоится его погребение.
https://ria.ru/20250426/tramp--2013556753.html
https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html
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Церемония похорон папы Франциска в Ватикане
Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости.
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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире, рим
Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, В мире, Рим
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек

Ватикан: на церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек

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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола.
"На данный момент компетентные органы сообщают, что в похоронах папы Франциска принимают участие около 200 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания прибыли на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска
11:09
С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
После церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где состоится его погребение.
Папа римский Франциск на балконе клиники Джемелли в Риме - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Врач рассказал о госпитализации папы Франциска в день его смерти
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Умер папа римский ФранцискФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканВ миреРим
 
 
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