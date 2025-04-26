https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html

На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек

На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек - РИА Новости, 26.04.2025

На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек

Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 26.04.2025

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умер папа римский франциск

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола."На данный момент компетентные органы сообщают, что в похоронах папы Франциска принимают участие около 200 тысяч человек.С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.После церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где состоится его погребение.

https://ria.ru/20250426/tramp--2013556753.html

https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html

ватикан

рим

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Церемония похорон папы Франциска в Ватикане Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-26T11:37 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире, рим