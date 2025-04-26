https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек - РИА Новости, 26.04.2025
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T11:37:00+03:00
2025-04-26T11:37:00+03:00
2025-04-26T11:59:00+03:00
умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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рим
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Около 200 тысяч человек пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на церемонию похорон папы Римского Франциска, сообщила служба печати Святого престола."На данный момент компетентные органы сообщают, что в похоронах папы Франциска принимают участие около 200 тысяч человек.С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.После церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где состоится его погребение.
https://ria.ru/20250426/tramp--2013556753.html
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Церемония похорон папы Франциска в Ватикане
Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-26T11:37
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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире, рим
Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, В мире, Рим
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
Ватикан: на церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек