https://ria.ru/20250426/trevoga-2013542929.html

В Киеве и Хмельницкой области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Хмельницкой области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.04.2025

В Киеве и Хмельницкой области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Хмельницкой области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T06:46:00+03:00

2025-04-26T06:46:00+03:00

2025-04-26T06:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Хмельницкой области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги начал звучать в Киеве в 06.38 мск. В Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена в 06.10 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013540273.html

киев

хмельницкая область

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в мире, киев, хмельницкая область, вооруженные силы украины