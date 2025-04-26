https://ria.ru/20250426/tramp-2013637271.html
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:57:00+03:00
2025-04-26T23:57:00+03:00
2025-04-26T23:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Американским судам, как военным, так и коммерческим, следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и документально ее зафиксировать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250206/kanal-1997649838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, суэцкий канал, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Суэцкий канал, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда
Трамп требует бесплатного прохода судов из США через Панамский и Суэцкий каналы