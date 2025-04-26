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Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда - РИА Новости, 26.04.2025
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23:57 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tramp-2013637271.html
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:57:00+03:00
2025-04-26T23:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Американским судам, как военным, так и коммерческим, следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и документально ее зафиксировать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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в мире, сша, суэцкий канал, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Суэцкий канал, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп потребовал освободить от пошлин американские суда

Трамп требует бесплатного прохода судов из США через Панамский и Суэцкий каналы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.
«
"Американским судам, как военным, так и коммерческим, следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и документально ее зафиксировать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США
6 февраля, 08:32
 
В миреСШАСуэцкий каналДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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