Политолог рассказал, как Трамп может надавить на Зеленского
Политолог Акил: Трамп может надавить на Зеленского, чтобы ускорить капитуляцию
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы надавить на Владимира Зеленского и ускорить капитуляцию киевского режима, высказал мнение РИА Новости ливийский политолог Иззедин Акил.
Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.
"После того как Вашингтон бросил Зеленского, совершенно очевидно, что Трамп захочет использовать его военное поражение, чтобы надавить на него и ускорить капитуляцию, либо дав русским то, что они хотят, либо ускорив возврат миллиардов, которые (экс-президент США Джо - ред.) Байден предоставил Украине, в рамках украинской сделки по минералам", - сказал Акил, отвечая на вопрос о том, как освобождение Курской области может повлиять на перспективы будущих переговоров между Москвой и Киевом, особенно после тяжелых потерь, понесенных украинской армией.
"Зеленский истощен американским давлением и растущими военными потерями. Я не думаю, что он надеется получить какую-либо помощь, которая могла бы помочь ему продолжать сопротивляться. Максимум, что Европа способна предложить Зеленскому, - это убежище, куда он может сбежать", - добавил политолог.
Он отметил, что "баланс на поле боя резко изменился, и вопрос закрыт".
"У Зеленского нет иного выбора, кроме как заплатить цену за его глупое пожертвование своей страной ради Запада, после того как настал день, когда Запад оказался разделен и оставил Зеленского платить наихудшую цену за его глупость", - указал ливийский эксперт.