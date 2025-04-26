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Политолог рассказал, как Трамп может надавить на Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
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23:49 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tramp-2013636881.html
Политолог рассказал, как Трамп может надавить на Зеленского
Политолог рассказал, как Трамп может надавить на Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
Политолог рассказал, как Трамп может надавить на Зеленского
Президент США Дональд Трамп может использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы надавить на Владимира Зеленского и ускорить... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:49:00+03:00
2025-04-26T23:49:00+03:00
в мире
курская область
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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БЕНГАЗИ, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы надавить на Владимира Зеленского и ускорить капитуляцию киевского режима, высказал мнение РИА Новости ливийский политолог Иззедин Акил. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона. "После того как Вашингтон бросил Зеленского, совершенно очевидно, что Трамп захочет использовать его военное поражение, чтобы надавить на него и ускорить капитуляцию, либо дав русским то, что они хотят, либо ускорив возврат миллиардов, которые (экс-президент США Джо - ред.) Байден предоставил Украине, в рамках украинской сделки по минералам", - сказал Акил, отвечая на вопрос о том, как освобождение Курской области может повлиять на перспективы будущих переговоров между Москвой и Киевом, особенно после тяжелых потерь, понесенных украинской армией. "Зеленский истощен американским давлением и растущими военными потерями. Я не думаю, что он надеется получить какую-либо помощь, которая могла бы помочь ему продолжать сопротивляться. Максимум, что Европа способна предложить Зеленскому, - это убежище, куда он может сбежать", - добавил политолог. Он отметил, что "баланс на поле боя резко изменился, и вопрос закрыт". "У Зеленского нет иного выбора, кроме как заплатить цену за его глупое пожертвование своей страной ради Запада, после того как настал день, когда Запад оказался разделен и оставил Зеленского платить наихудшую цену за его глупость", - указал ливийский эксперт.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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в мире, курская область, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Политолог рассказал, как Трамп может надавить на Зеленского

Политолог Акил: Трамп может надавить на Зеленского, чтобы ускорить капитуляцию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы надавить на Владимира Зеленского и ускорить капитуляцию киевского режима, высказал мнение РИА Новости ливийский политолог Иззедин Акил.
Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске
Вчера, 17:52
"После того как Вашингтон бросил Зеленского, совершенно очевидно, что Трамп захочет использовать его военное поражение, чтобы надавить на него и ускорить капитуляцию, либо дав русским то, что они хотят, либо ускорив возврат миллиардов, которые (экс-президент США Джо - ред.) Байден предоставил Украине, в рамках украинской сделки по минералам", - сказал Акил, отвечая на вопрос о том, как освобождение Курской области может повлиять на перспективы будущих переговоров между Москвой и Киевом, особенно после тяжелых потерь, понесенных украинской армией.
"Зеленский истощен американским давлением и растущими военными потерями. Я не думаю, что он надеется получить какую-либо помощь, которая могла бы помочь ему продолжать сопротивляться. Максимум, что Европа способна предложить Зеленскому, - это убежище, куда он может сбежать", - добавил политолог.
Он отметил, что "баланс на поле боя резко изменился, и вопрос закрыт".
"У Зеленского нет иного выбора, кроме как заплатить цену за его глупое пожертвование своей страной ради Запада, после того как настал день, когда Запад оказался разделен и оставил Зеленского платить наихудшую цену за его глупость", - указал ливийский эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Заявление Зеленского после встречи с Трампом вызвало недоумение на Западе
Вчера, 16:42
 
В миреКурская областьСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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