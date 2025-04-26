https://ria.ru/20250426/tramp-2013633968.html

"Он обманул": в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

"Он обманул": в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025

"Он обманул": в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским, так как знал, что глава киевского режима не выполнит... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:03:00+03:00

2025-04-26T23:03:00+03:00

2025-04-26T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским, так как знал, что глава киевского режима не выполнит договоренности, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Американский лидер провел 15-минутную встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, однако встреча так и не состоялась."Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским", — считает Соскин.По мнению аналитика, повторная встреча была бы нужна для утверждения плана реализации решений в случае согласия главы киевского режима.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013606956.html

https://ria.ru/20250426/frantsiya-2013592848.html

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