https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом - РИА Новости, 26.04.2025
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не могут договориться о заключении мира на Украине, так как первый выиграет от этого, а второй проиграет,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:51:00+03:00
2025-04-26T14:51:00+03:00
2025-04-26T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не могут договориться о заключении мира на Украине, так как первый выиграет от этого, а второй проиграет, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Один пытается положить конец войне, другой отчаянно старается ее продлить. Один из них выиграет от мира, другой все потеряет", — считает он.По мнению журналиста, главе киевского режима уже нельзя доверять, так как он стал марионеткой Евросоюза и Великобритании.В среду президент Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250426/nyt-2013565381.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
Боуз: Трамп выиграет от мира, а Зеленский потеряет все