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"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом - РИА Новости, 26.04.2025
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не могут договориться о заключении мира на Украине, так как первый выиграет от этого, а второй проиграет,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:51:00+03:00
2025-04-26T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не могут договориться о заключении мира на Украине, так как первый выиграет от этого, а второй проиграет, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Один пытается положить конец войне, другой отчаянно старается ее продлить. Один из них выиграет от мира, другой все потеряет", — считает он.По мнению журналиста, главе киевского режима уже нельзя доверять, так как он стал марионеткой Евросоюза и Великобритании.В среду президент Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250426/nyt-2013565381.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Потеряет все": на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом

Боуз: Трамп выиграет от мира, а Зеленский потеряет все

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не могут договориться о заключении мира на Украине, так как первый выиграет от этого, а второй проиграет, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Один пытается положить конец войне, другой отчаянно старается ее продлить. Один из них выиграет от мира, другой все потеряет", — считает он.
Париж - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
NYT раскрыла детали переговоров Украины и США в Париже
Вчера, 12:41
По мнению журналиста, главе киевского режима уже нельзя доверять, так как он стал марионеткой Евросоюза и Великобритании.
В среду президент Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Вчера, 04:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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