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CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска
CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска - РИА Новости, 26.04.2025
CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска
Президент США Дональд Трамп покинул Рим после участия в церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:51:00+03:00
2025-04-26T14:51:00+03:00
2025-04-26T14:51:00+03:00
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дональд трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Рим после участия в церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает телеканал CNN. "Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покинули Рим на борту (самолета - ред.) Air Force One. Пара очень быстро уехала после окончания заупокойной мессы в Ватикане", - говорится в сообщении телеканала. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени (11.00 мск) на площади Святого Петра.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html
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В мире, Рим, США, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Умер папа римский Франциск
CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска
CNN: Трамп очень быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска