https://ria.ru/20250426/tramp-2013584002.html

CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска

CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска - РИА Новости, 26.04.2025

CNN: Трамп быстро покинул Рим после церемонии похорон Франциска

Президент США Дональд Трамп покинул Рим после участия в церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:51:00+03:00

2025-04-26T14:51:00+03:00

2025-04-26T14:51:00+03:00

в мире

рим

сша

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир зеленский

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Рим после участия в церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает телеканал CNN. "Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покинули Рим на борту (самолета - ред.) Air Force One. Пара очень быстро уехала после окончания заупокойной мессы в Ватикане", - говорится в сообщении телеканала. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени (11.00 мск) на площади Святого Петра.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html

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в мире, рим, сша, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, умер папа римский франциск