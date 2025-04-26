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Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины - РИА Новости, 26.04.2025
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02:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tramp-2013534837.html
Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины
Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины
Президент США Дональд Трамп сообщил, что нет необходимости в продлении моратория на действие повышенных таможенных пошлин, поскольку США планируют заключить... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:15:00+03:00
2025-04-26T02:15:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что нет необходимости в продлении моратория на действие повышенных таможенных пошлин, поскольку США планируют заключить выгодные сделки. "Мы договоримся о (торговых - ред.) сделках, но мы также и заключим сделки. Мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным, и на этом сделка завершится", - заявил Трамп на борту самолета по пути в Рим на похороны папы Франциска. В ходе беседы с журналистами Трамп не стал исключать возможность продления периода действия таможенных пошлин на ещё 90 дней, однако отметил, что это маловероятно. Второго апреля президент Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".
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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины

Трамп: нет необходимости в продлении моратория на повышение таможенных пошлин

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что нет необходимости в продлении моратория на действие повышенных таможенных пошлин, поскольку США планируют заключить выгодные сделки.
"Мы договоримся о (торговых - ред.) сделках, но мы также и заключим сделки. Мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным, и на этом сделка завершится", - заявил Трамп на борту самолета по пути в Рим на похороны папы Франциска.
В ходе беседы с журналистами Трамп не стал исключать возможность продления периода действия таможенных пошлин на ещё 90 дней, однако отметил, что это маловероятно.
Второго апреля президент Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля.
В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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ЭкономикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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