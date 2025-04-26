https://ria.ru/20250426/tramp-2013534837.html

Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины

Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины - РИА Новости, 26.04.2025

Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что нет необходимости в продлении моратория на действие повышенных таможенных пошлин, поскольку США планируют заключить... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T02:15:00+03:00

2025-04-26T02:15:00+03:00

2025-04-26T02:15:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что нет необходимости в продлении моратория на действие повышенных таможенных пошлин, поскольку США планируют заключить выгодные сделки. "Мы договоримся о (торговых - ред.) сделках, но мы также и заключим сделки. Мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным, и на этом сделка завершится", - заявил Трамп на борту самолета по пути в Рим на похороны папы Франциска. В ходе беседы с журналистами Трамп не стал исключать возможность продления периода действия таможенных пошлин на ещё 90 дней, однако отметил, что это маловероятно. Второго апреля президент Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".

https://ria.ru/20250425/tramp-2013473969.html

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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт