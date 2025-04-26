https://ria.ru/20250426/tramp--2013604390.html
Трамп пригрозил России банковскими санкциями
Трамп пригрозил России банковскими санкциями - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп пригрозил России банковскими санкциями
Президент США Дональд Трамп утверждает, что у России "нет причин" для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины, а также пригрозил банковскими... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:42:00+03:00
2025-04-26T17:42:00+03:00
2025-04-26T18:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у России "нет причин" для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины, а также пригрозил банковскими санкциями, несмотря на заявления Москвы о поражении только военных и околовоенных целей."Это заставляет меня думать, что, возможно, он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не хочет останавливать войну <…> и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" — написал он в соцсети Truth Social.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.В тот же день Минобороны сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины.Кроме того, поражены объекты, где производят ракетное топливо и различные виды пороха для ВСУ.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013524214.html
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Трамп пригрозил России банковскими санкциями
Президент США Трамп пригрозил России банковскими санкциями