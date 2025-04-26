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Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска - РИА Новости, 26.04.2025
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11:09 26.04.2025 (обновлено: 12:10 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/tramp--2013556753.html
Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска
Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска
Трамп прибыл на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
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умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
франция
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дональд трамп
эммануэль макрон
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Трамп прибыл на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.В числе последних гостей на церемонию приехали президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, которые в составе большой делегации вместе вышли из базилики.
https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html
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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон
Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Франция, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска

Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска в Ватикане

© Getty Images / Antonio MasielloПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания прибыли на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания прибыли на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания прибыли на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска в Ватикане
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Трамп прибыл на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.
В числе последних гостей на церемонию приехали президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, которые в составе большой делегации вместе вышли из базилики.
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Умер папа римский ФранцискФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В миреФранцияСШАДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
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