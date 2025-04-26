https://ria.ru/20250426/tramp--2013556753.html

Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска

Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска - РИА Новости, 26.04.2025

Трамп прибыл на церемонию похорон папы римского Франциска

Трамп прибыл на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T11:09:00+03:00

2025-04-26T11:09:00+03:00

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умер папа римский франциск

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

франция

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Трамп прибыл на торжественную церемонию похорон папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.В числе последних гостей на церемонию приехали президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, которые в составе большой делегации вместе вышли из базилики.

https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html

франция

сша

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2025

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