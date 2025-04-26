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СМИ: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tramp--2013551616.html
СМИ: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме
СМИ: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме - РИА Новости, 26.04.2025
СМИ: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме
Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T09:50:00+03:00
2025-04-26T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
умер папа римский франциск
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
ватикан
италия
рим
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также встретиться с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским, пишет газета Repubblica. "Дональд Трамп намерен … поговорить с премьер-министром Италии, встретиться с Зеленским, встретиться со Стармером", - говорится в материале издания. Отмечается, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 9.00 мск. Как пишет издание, пребывание американского лидера в Риме составит чуть менее 15 часов, его вылет из Италии запланирован на 14.30 мск. Ранее журналистский пул американского президента сообщил, что Трамп прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013544751.html
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умер папа римский франциск, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, ватикан, италия, рим, в мире
Специальная военная операция на Украине, Умер папа римский Франциск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Ватикан, Италия, Рим, В мире
СМИ: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме

Repubblica: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также встретиться с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским, пишет газета Repubblica.
"Дональд Трамп намерен … поговорить с премьер-министром Италии, встретиться с Зеленским, встретиться со Стармером", - говорится в материале издания.
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Отмечается, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 9.00 мск.
Как пишет издание, пребывание американского лидера в Риме составит чуть менее 15 часов, его вылет из Италии запланирован на 14.30 мск.
Ранее журналистский пул американского президента сообщил, что Трамп прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники.
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Специальная военная операция на УкраинеУмер папа римский ФранцискДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир СтармерВатиканИталияРимВ мире
 
 
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