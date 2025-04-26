https://ria.ru/20250426/taktash-2013537710.html
Жена главаря ОПГ "Хади Такташ" добивается его перевода в другую колонию
Жена главаря ОПГ "Хади Такташ" добивается его перевода в другую колонию - РИА Новости, 26.04.2025
Жена главаря ОПГ "Хади Такташ" добивается его перевода в другую колонию
Жена приговоренного в 2002 году к пожизненному сроку главаря ОПГ "Хади Такташ" Радика Галиакберова по кличке Раджа добивается его перевода из "Полярной совы" в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:27:00+03:00
2025-04-26T03:27:00+03:00
2025-04-26T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жена приговоренного в 2002 году к пожизненному сроку главаря ОПГ "Хади Такташ" Радика Галиакберова по кличке Раджа добивается его перевода из "Полярной совы" в колонию ближе к ее месту жительства, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как говорится в материалах, женщина в иске к ФСИН указала на большое расстояние, которое необходимо преодолеть для свидания с мужем, — 3,5 тысячи километров. На дорогу, как она сообщила, у нее нет ни средств, ни здоровья.Галиакберов отбывает наказание в ИК-18 "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. Сначала заявительница обратилась напрямую во ФСИН с просьбой перевести осужденного в мордовскую ИК-1 "Сосновка", но там ответили, что оснований, предусмотренных законом, нет. Тогда она попросила суд признать отказ незаконным и обязать федеральный орган пересмотреть решение.Суд, изучив иск, не усмотрел наличия исключительных обстоятельств, свидетельствующих об обязанности ФСИН принять решение о переводе осужденного, в его удовлетворении отказали. Это решение обжаловали дважды — в конце марта и середине апреля.Радик Галиакберов по кличке Раджа — бывший лидер крупной татарской ОПГ "Хади Такташ", которая действовала 20 лет. В конце 1970-х в СССР даже появилось понятие "казанский феномен". Бандиты занимались заказными убийствами, рэкетом и наркоторговлей.Галиакберова в 2002-м приговорили к пожизненному сроку в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК — бандитизм, умышленные убийства, мошенничество и организация преступного сообщества. Верховный суд Татарстана счел доказанными 15 убийств, совершенных бандой.В последнее время действия группировки "Хади Такташ" обсуждались широкой публикой в контексте сериала "Слово пацана", описывающего криминальную обстановку в Казани в период появления группировок.
https://ria.ru/20241127/zakazchiki-1986053963.html
https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html
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россия, ссср, казань, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, происшествия
Россия, СССР, Казань, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество, Происшествия
Жена главаря ОПГ "Хади Такташ" добивается его перевода в другую колонию
Жена главаря ОПГ Хади Такташ добивается его перевода в колонию ближе к ее дому
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жена приговоренного в 2002 году к пожизненному сроку главаря ОПГ "Хади Такташ" Радика Галиакберова по кличке Раджа добивается его перевода из "Полярной совы" в колонию ближе к ее месту жительства, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в материалах, женщина в иске к ФСИН
указала на большое расстояние, которое необходимо преодолеть для свидания с мужем, — 3,5 тысячи километров. На дорогу, как она сообщила, у нее нет ни средств, ни здоровья.
Галиакберов отбывает наказание в ИК-18 "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сначала заявительница обратилась напрямую во ФСИН с просьбой перевести осужденного в мордовскую ИК-1 "Сосновка", но там ответили, что оснований, предусмотренных законом, нет. Тогда она попросила суд признать отказ незаконным и обязать федеральный орган пересмотреть решение.
Суд, изучив иск, не усмотрел наличия исключительных обстоятельств, свидетельствующих об обязанности ФСИН принять решение о переводе осужденного, в его удовлетворении отказали. Это решение обжаловали дважды — в конце марта и середине апреля.
Радик Галиакберов по кличке Раджа — бывший лидер крупной татарской ОПГ "Хади Такташ", которая действовала 20 лет. В конце 1970-х в СССР
даже появилось понятие "казанский феномен". Бандиты занимались заказными убийствами, рэкетом и наркоторговлей.
Галиакберова в 2002-м приговорили к пожизненному сроку в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК — бандитизм, умышленные убийства, мошенничество и организация преступного сообщества. Верховный суд Татарстана счел доказанными 15 убийств, совершенных бандой.
В последнее время действия группировки "Хади Такташ" обсуждались широкой публикой в контексте сериала "Слово пацана", описывающего криминальную обстановку в Казани
в период появления группировок.