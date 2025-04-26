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Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР

Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР - РИА Новости, 26.04.2025

Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР

Украинские боевики намеренно убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР, рассказал иеродиакон Диадор. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:20:00+03:00

2025-04-26T03:20:00+03:00

2025-04-26T03:20:00+03:00

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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 26 апр – РИА Новости. Украинские боевики намеренно убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР, рассказал иеродиакон Диадор. "Понимали, что по обители ходить нельзя, нужно было передвигаться очень быстро, бегом. Также у нас был убит трудник Георгий, он вышел, шел в гараж, чтобы там управляться, и прямо мина ему 120-я под ноги прилетела. И он погиб, конечно. Но он не в военной форме был. Они (солдаты ВСУ – ред.) знали прекрасно, что он водитель, потому что он постоянно ездил. И, конечно, уже расправлялись", - сообщил РИА Новости священнослужитель. По его словам, украинский минометчик работал как снайпер, где разведка с БПЛА засекала перемещение по территории монастыря, туда и прилетала мина. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар*" (признан в России террористическим сообществом и запрещен) в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.* — признан в России террористическим сообществом и запрещен

https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, религия, в мире