https://ria.ru/20250426/svyaschennik-2013537334.html
Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР
Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР - РИА Новости, 26.04.2025
Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР
Украинские боевики намеренно убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР, рассказал иеродиакон Диадор. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:20:00+03:00
2025-04-26T03:20:00+03:00
2025-04-26T03:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
религия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801629416_0:37:3160:1815_1920x0_80_0_0_8461eb8e7f75e9b23740961650255422.jpg
НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 26 апр – РИА Новости. Украинские боевики намеренно убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР, рассказал иеродиакон Диадор. "Понимали, что по обители ходить нельзя, нужно было передвигаться очень быстро, бегом. Также у нас был убит трудник Георгий, он вышел, шел в гараж, чтобы там управляться, и прямо мина ему 120-я под ноги прилетела. И он погиб, конечно. Но он не в военной форме был. Они (солдаты ВСУ – ред.) знали прекрасно, что он водитель, потому что он постоянно ездил. И, конечно, уже расправлялись", - сообщил РИА Новости священнослужитель. По его словам, украинский минометчик работал как снайпер, где разведка с БПЛА засекала перемещение по территории монастыря, туда и прилетала мина. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар*" (признан в России террористическим сообществом и запрещен) в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.* — признан в России террористическим сообществом и запрещен
https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801629416_363:0:3092:2047_1920x0_80_0_0_1d7ffeb4b5d9fdb812bc1927eeb1c82a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, религия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Религия, В мире
Украинские боевики намеренно убивали служителей монастыря в ДНР
Иеродиакон Диадор: ВСУ намеренно убивали служителей Свято-Успенского монастыря