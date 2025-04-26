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День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/svo-2013605879.html
День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР
День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР - РИА Новости, 26.04.2025
День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР
День освобождения Курской области от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества, заявил секретарь генсовета партии "Единая... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:57:00+03:00
2025-04-26T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир якушев
валерий герасимов
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. День освобождения Курской области от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдёт в учебники отечественной истории, как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян", - приводит пресс-служба ЕР слова Якушева. Он обратил внимание на то, что этот день стал символом верности заветам предков: кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет. Якушев также подчеркнул, что впереди у правительства Курской области и команды партии - большая работа по восстановлению социальной инфраструктуры региона, возращению вынужденных переселенцев, налаживанию мирной жизни. "Вся необходимая гуманитарная помощь с нашей стороны будет оказываться. А строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и жилых домов станет частью новой народной программы партии. Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!" - цитирует пресс-служба секретаря генсовета ЕР.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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курская область, россия, владимир якушев, валерий герасимов, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Якушев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Единая Россия
День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР

Якушев: день освобождения Курской области от ВСУ войдет в учебники истории

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. День освобождения Курской области от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.
Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске
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"День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдёт в учебники отечественной истории, как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян", - приводит пресс-служба ЕР слова Якушева.
Он обратил внимание на то, что этот день стал символом верности заветам предков: кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет.
Якушев также подчеркнул, что впереди у правительства Курской области и команды партии - большая работа по восстановлению социальной инфраструктуры региона, возращению вынужденных переселенцев, налаживанию мирной жизни.
"Вся необходимая гуманитарная помощь с нашей стороны будет оказываться. А строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и жилых домов станет частью новой народной программы партии. Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!" - цитирует пресс-служба секретаря генсовета ЕР.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ЯкушевВалерий ГерасимовВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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