https://ria.ru/20250426/svo-2013605879.html

День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР

День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР - РИА Новости, 26.04.2025

День освобождения Курской области войдет в учебники истории, заявили в ЕР

День освобождения Курской области от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества, заявил секретарь генсовета партии "Единая... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:57:00+03:00

2025-04-26T17:57:00+03:00

2025-04-26T17:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир якушев

валерий герасимов

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. День освобождения Курской области от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдёт в учебники отечественной истории, как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян", - приводит пресс-служба ЕР слова Якушева. Он обратил внимание на то, что этот день стал символом верности заветам предков: кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет. Якушев также подчеркнул, что впереди у правительства Курской области и команды партии - большая работа по восстановлению социальной инфраструктуры региона, возращению вынужденных переселенцев, налаживанию мирной жизни. "Вся необходимая гуманитарная помощь с нашей стороны будет оказываться. А строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и жилых домов станет частью новой народной программы партии. Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!" - цитирует пресс-служба секретаря генсовета ЕР.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html

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курская область, россия, владимир якушев, валерий герасимов, владимир путин, единая россия