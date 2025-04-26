https://ria.ru/20250426/subbotnik-2013608782.html
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке - РИА Новости, 26.04.2025
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа присоединилась к акции в рамках Всероссийского субботника, которая прошел в Химкинском лесопарке, сообщает... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:18:00+03:00
2025-04-26T18:18:00+03:00
2025-04-26T18:18:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
субботник
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа присоединилась к акции в рамках Всероссийского субботника, которая прошел в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В одном из самых популярных мест отдыха горожан с утра собрались активисты, волонтеры, сотрудники местных предприятий и депутаты. Всем желающим предоставили необходимый инвентарь: перчатки, грабли и мешки для мусора. К уборке также присоединился исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Многие химчане пришли на субботник вместе с семьями. Родители рассказывали детям о важности бережного отношения к природе и личного вклада в благоустройство родного округа. "Спасибо всем, кто принял участие! Все вместе мы делаем Химки чище и уютнее", — сказала Землякова. Весенний субботник в лесопарке стал частью масштабной кампании по уборке территорий в Химках. Ранее работы уже провели в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезкове и других районах округа.
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), субботник
Химки (городской округ в Московской области), субботник
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке
Глава Химок вместе с жителями приняла участие во Всероссийском субботнике
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа присоединилась к акции в рамках Всероссийского субботника, которая прошел в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В одном из самых популярных мест отдыха горожан с утра собрались активисты, волонтеры, сотрудники местных предприятий и депутаты. Всем желающим предоставили необходимый инвентарь: перчатки, грабли и мешки для мусора. К уборке также присоединился исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.
Многие химчане пришли на субботник вместе с семьями. Родители рассказывали детям о важности бережного отношения к природе и личного вклада в благоустройство родного округа.
"Спасибо всем, кто принял участие! Все вместе мы делаем Химки чище и уютнее", — сказала Землякова.
Весенний субботник в лесопарке стал частью масштабной кампании по уборке территорий в Химках. Ранее работы уже провели в Старых Химках, Сходне
, Луневском, Подрезкове и других районах округа.