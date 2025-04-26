Рейтинг@Mail.ru
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/subbotnik-2013608782.html
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке - РИА Новости, 26.04.2025
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа присоединилась к акции в рамках Всероссийского субботника, которая прошел в Химкинском лесопарке, сообщает... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:18:00+03:00
2025-04-26T18:18:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
субботник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013608629_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e6c4fad3424d4cc8fcea6d6d7d1dbf3.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа присоединилась к акции в рамках Всероссийского субботника, которая прошел в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В одном из самых популярных мест отдыха горожан с утра собрались активисты, волонтеры, сотрудники местных предприятий и депутаты. Всем желающим предоставили необходимый инвентарь: перчатки, грабли и мешки для мусора. К уборке также присоединился исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Многие химчане пришли на субботник вместе с семьями. Родители рассказывали детям о важности бережного отношения к природе и личного вклада в благоустройство родного округа. "Спасибо всем, кто принял участие! Все вместе мы делаем Химки чище и уютнее", — сказала Землякова. Весенний субботник в лесопарке стал частью масштабной кампании по уборке территорий в Химках. Ранее работы уже провели в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезкове и других районах округа.
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013608629_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_770c0214fcfa03a637b3e4b5f667a99f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), субботник
Химки (городской округ в Московской области), субботник
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке

Глава Химок вместе с жителями приняла участие во Всероссийском субботнике

© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа на субботнике в Химкинском лесопарке
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа на субботнике в Химкинском лесопарке - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа присоединилась к акции в рамках Всероссийского субботника, которая прошел в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В одном из самых популярных мест отдыха горожан с утра собрались активисты, волонтеры, сотрудники местных предприятий и депутаты. Всем желающим предоставили необходимый инвентарь: перчатки, грабли и мешки для мусора. К уборке также присоединился исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.
© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике
Глава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике
Многие химчане пришли на субботник вместе с семьями. Родители рассказывали детям о важности бережного отношения к природе и личного вклада в благоустройство родного округа.
"Спасибо всем, кто принял участие! Все вместе мы делаем Химки чище и уютнее", — сказала Землякова.
Весенний субботник в лесопарке стал частью масштабной кампании по уборке территорий в Химках. Ранее работы уже провели в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезкове и других районах округа.
 
Химки (городской округ в Московской области)субботник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала