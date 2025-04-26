https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013594356.html

В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России

В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России - РИА Новости, 26.04.2025

В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России

Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:25:00+03:00

2025-04-26T16:25:00+03:00

2025-04-26T16:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины