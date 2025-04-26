https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013594356.html
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России - РИА Новости, 26.04.2025
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России
Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:25:00+03:00
2025-04-26T16:25:00+03:00
2025-04-26T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России
Минобороны: в Курской области выявляют военных ВСУ, пытающихся укрыться в России