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В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013594356.html
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России - РИА Новости, 26.04.2025
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России
Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:25:00+03:00
2025-04-26T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Курской области ищут украинских военных, пытающихся спрятаться в России

Минобороны: в Курской области выявляют военных ВСУ, пытающихся укрыться в России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения российских войск выявляют военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
«
"В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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