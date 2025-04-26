https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за время боевых действий

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за время боевых действий - РИА Новости, 26.04.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за время боевых действий

Российские подразделения полностью освободили приграничные районы Курской области от ВСУ, уничтожив 76 650 украинских боевиков и более 400 танков, сообщило в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:17:00+03:00

2025-04-26T16:17:00+03:00

2025-04-26T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения полностью освободили приграничные районы Курской области от ВСУ, уничтожив 76 650 украинских боевиков и более 400 танков, сообщило в субботу Минобороны РФ.Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков."Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 76 550 военнослужащих, 412 танков, 341 боевую машину пехоты, 314 бронетранспортеров, 2297 других боевых бронированных машин, 2803 автомобиля, 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 31 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 11 транспортно-заряжающих машин, 134 станции РЭБ, 13 РЛС ПВО, 22РЛС контрбатарейной борьбы, 64 единицы инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и пять РЛС радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина