https://ria.ru/20250426/sobaka-2013615116.html

В Ставрополе собака напала на ребенка

В Ставрополе собака напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2025

В Ставрополе собака напала на ребенка

Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика в Ставрополе, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:11:00+03:00

2025-04-26T19:11:00+03:00

2025-04-26T19:11:00+03:00

происшествия

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика в Ставрополе, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры края. "По предварительным данным, в первой половине дня 26.04.2025 в Промышленном районе города Ставрополя произошло нападение собаки на ребенка. В результате происшествия телесные повреждения получил десятилетий мальчик", – заявили в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что ребенок был доставлен в детскую краевую больницу с укусами лица и головы. Также в ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет дана оценка исполнению владельцами собаки требований об ответственном обращении с животными. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным показаниям, дети сильно дразнили двух питбулей. Вырвавшись, со двора выбежали обе собаки, но на мальчика напала только одна. Обстоятельства по которым открылась калитка с животными устанавливаются. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

ставрополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставрополь