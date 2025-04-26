https://ria.ru/20250426/slutskiy-2013603402.html

ЛДПР предложила сделать 26 апреля памятной датой Курской области

ЛДПР предложила сделать 26 апреля памятной датой Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

ЛДПР предложила сделать 26 апреля памятной датой Курской области

Депутат курской областной думы от ЛДПР Алексей Томанов предлагает сделать 26 апреля памятной датой Курской области, политическая сила поддержит инициативу... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:35:00+03:00

2025-04-26T17:35:00+03:00

2025-04-26T17:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

леонид слуцкий (политик)

валерий герасимов

владимир путин

лдпр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат курской областной думы от ЛДПР Алексей Томанов предлагает сделать 26 апреля памятной датой Курской области, политическая сила поддержит инициативу своего однопартийца, сообщил РИА Новости лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Сегодняшняя победа должна стать историческим событием. Томанов предложил установить региональную памятную дату, посвященную этому событию. Мы поддерживаем нашего однопартийца. Отмечать этот день - значит навсегда вписать золотыми буквами в летопись СВО этот героический подвиг наших бойцов", - сказал агентству Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время очень важно сделать все, чтобы жители региона вернулись в свои дома: восстановить жилье, школы, больницы, разрушенные из-за атак ВСУ. По его словам, никто не должен остаться без поддержки. "Поздравляю наших доблестных воинов и их командиров, всех нас с этим долгожданным моментом! Укрофашистская нечисть полностью изгнана с Курской земли - и так будет со всеми, кто придет к нам с мечом", - подчеркнул Слуцкий. Законопроектом, который подготовлен Томановым (есть в распоряжении РИА Новости), в Курской области 26 апреля предлагается сделать Днем освобождения Курской области от неонацистского режима. "В связи с этим значимым событием для всех курян предлагаю установить в Курской области памятную дату: "26 апреля - День освобождения Курской области от неонацистского режима". Это - исторический момент для всей Курской области. Очень надеюсь, что данную инициативу поддержат куряне, руководство Курской области и депутаты курской областной думы", - поделился с агентством Томанов.

https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html

https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html

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курская область, россия, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, владимир путин, лдпр, вооруженные силы украины