https://ria.ru/20250426/slutskij-2013609172.html
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира - РИА Новости, 26.04.2025
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира
Препятствием для надежного мира был и останется Владимир Зеленский, и ситуация в Курской области это тоже показала, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:23:00+03:00
2025-04-26T18:23:00+03:00
2025-04-26T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Препятствием для надежного мира был и останется Владимир Зеленский, и ситуация в Курской области это тоже показала, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Препятствием для надежного мира был и останется сам Зеленский. И это тоже показала ситуация в Курской области. Боевики зверски убивали мирных жителей, издевались над стариками и детьми, уничтожали гражданскую инфраструктуру", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что освобождение Курской области от укрозахватчиков - не только закономерный крах киевской хунты, но и еще один "козырь" российской стороны в переговорном треке. По словам главы думского комитета, отчаянная авантюра "кровавого клоуна" ценой в десятки тысяч жизней солдат ВСУ и иностранных наемников провалилась. Слуцкий подчеркнул, что "укрофюрер" грезил о торге и размене территорий на переговорах, но вместо этого был разгромлен в курском приграничье и ослаблен на остальных участках фронта. Депутат Госдумы также сообщил, что за все военные преступления укронацисты сурово ответят, "по гамбургскому счету", а у Зеленского, действительно, не осталось "карт на руках". "Но Зеленский не был бы собой, если бы не попытался сделать "хорошую мину при плохой игре". В своем амплуа решил "перебить повестку" "потенциально исторической" встречей с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом во время похорон Папы Римского Франциска", - добавил глава думского комитета.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира
Слуцкий: Зеленский был и останется препятствием для надежного мира