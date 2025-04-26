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Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/slutskij-2013609172.html
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира - РИА Новости, 26.04.2025
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира
Препятствием для надежного мира был и останется Владимир Зеленский, и ситуация в Курской области это тоже показала, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:23:00+03:00
2025-04-26T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сша
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
валерий герасимов
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Препятствием для надежного мира был и останется Владимир Зеленский, и ситуация в Курской области это тоже показала, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Препятствием для надежного мира был и останется сам Зеленский. И это тоже показала ситуация в Курской области. Боевики зверски убивали мирных жителей, издевались над стариками и детьми, уничтожали гражданскую инфраструктуру", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что освобождение Курской области от укрозахватчиков - не только закономерный крах киевской хунты, но и еще один "козырь" российской стороны в переговорном треке. По словам главы думского комитета, отчаянная авантюра "кровавого клоуна" ценой в десятки тысяч жизней солдат ВСУ и иностранных наемников провалилась. Слуцкий подчеркнул, что "укрофюрер" грезил о торге и размене территорий на переговорах, но вместо этого был разгромлен в курском приграничье и ослаблен на остальных участках фронта. Депутат Госдумы также сообщил, что за все военные преступления укронацисты сурово ответят, "по гамбургскому счету", а у Зеленского, действительно, не осталось "карт на руках". "Но Зеленский не был бы собой, если бы не попытался сделать "хорошую мину при плохой игре". В своем амплуа решил "перебить повестку" "потенциально исторической" встречей с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом во время похорон Папы Римского Франциска", - добавил глава думского комитета.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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курская область, россия, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Валерий Герасимов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Слуцкий назвал Зеленского препятствием для надежного мира

Слуцкий: Зеленский был и останется препятствием для надежного мира

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Препятствием для надежного мира был и останется Владимир Зеленский, и ситуация в Курской области это тоже показала, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске
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"Препятствием для надежного мира был и останется сам Зеленский. И это тоже показала ситуация в Курской области. Боевики зверски убивали мирных жителей, издевались над стариками и детьми, уничтожали гражданскую инфраструктуру", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что освобождение Курской области от укрозахватчиков - не только закономерный крах киевской хунты, но и еще один "козырь" российской стороны в переговорном треке.
По словам главы думского комитета, отчаянная авантюра "кровавого клоуна" ценой в десятки тысяч жизней солдат ВСУ и иностранных наемников провалилась.
Слуцкий подчеркнул, что "укрофюрер" грезил о торге и размене территорий на переговорах, но вместо этого был разгромлен в курском приграничье и ослаблен на остальных участках фронта. Депутат Госдумы также сообщил, что за все военные преступления укронацисты сурово ответят, "по гамбургскому счету", а у Зеленского, действительно, не осталось "карт на руках".
"Но Зеленский не был бы собой, если бы не попытался сделать "хорошую мину при плохой игре". В своем амплуа решил "перебить повестку" "потенциально исторической" встречей с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом во время похорон Папы Римского Франциска", - добавил глава думского комитета.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСШАВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Валерий ГерасимовГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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