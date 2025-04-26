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СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика
СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 26.04.2025
СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика
Следователи СК России работают с подозреваемым в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:59:00+03:00
2025-04-26T18:59:00+03:00
2025-04-26T18:59:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи СК России работают с подозреваемым в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В настоящее время с подозреваемым работают следователи ГСУ СК России, устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств", - говорится в сообщении. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. Позднее ЦОС ФСБ сообщила, что задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Балашиха, Ярослав Москалик, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Убийство генерала Москалика
СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика
СК работает с подозреваемым в теракте, при котором погиб генерал Москалик