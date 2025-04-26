https://ria.ru/20250426/sk-2013613577.html

СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика

СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 26.04.2025

СК работает с подозреваемым в убийстве генерала Москалика

Следователи СК России работают с подозреваемым в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:59:00+03:00

2025-04-26T18:59:00+03:00

2025-04-26T18:59:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

ярослав москалик

александр бастрыкин

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи СК России работают с подозреваемым в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В настоящее время с подозреваемым работают следователи ГСУ СК России, устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств", - говорится в сообщении. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. Позднее ЦОС ФСБ сообщила, что задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html

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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика